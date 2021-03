Jobverlust infolge Corona – für viele Männer, aber noch mehr Frauen leider bittere Realität. Waren zu Monatsbeginn im Burgenland zehn Prozent mehr Männer arbeitslos als im Vorjahresvergleich, betrug das Plus bei den – oftmals in krisengebeutelten Branchen wie Gastronomie oder Tourismus beschäftigten – Frauen 23 Prozent.

In diesen Berufen liege das Einstiegsgehalt im Schnitt 500 Euro unter jenem der von Männern gewählten Top-drei-Berufe, so AMS-Chefin Helene Sengstbratl. Technik-Jobs würden zudem etwa auch bessere Aufstiegschancen oder Krisensicherheit bieten. Frauen die Scheu vor einer derartigen Ausbildung nehmen, ist Ziel des Programms „FiT“ (Frauen in Handwerk und Technik). Die Resonanz war groß: An den heurigen Aktionstagen nahmen 60 Frauen teil.

Langzeitarbeitslose: Projekt auch 2021

Langzeitarbeitslose über 50 Jahren wiederum sind im Fokus des im Vorjahr gestarteten und kürzlich für heuer verlängerten Projekts „Chance 50 plus“. Land und AMS fördern dabei im Fall einer Beschäftigung Gemeinden und übernehmen für neun Monate Lohn- und Lohnnebenkosten, danach müssen die Gemeinden für mindestens drei Monate die Gehaltskosten tragen. Anträge sind bis 31. Dezember 2021 möglich.