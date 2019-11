Die International Trade Finance Week 2020.

Vom 15. bis 19. Juni 2020 wird in Wien die International Trade Finance Week abgehalten, bei der sich die Teilnehmer mit rund 500 Experten zum Thema Kredite, Finanzen und mehr austauschen können. Auch für die Region Eisenstadt und das Burgenland sind dies aufregende Nachrichten - denn von der Messe können sowohl Experten als auch Privatanleger aus der Region profitieren. Was kann von der Messe erwartet werden?

Verschiedene Schwerpunkte

Die in Wien abgehaltene Messe hat jeden Tag einen anderen Schwerpunkt. Vom 15. bis 16. Juni wird die „Global Conference on Bank Guarantees“ abgehalten, die als Einstiegspunkt in die Thematik fungieren soll.

Sehr interessant: Nicht nur Spezialisten im Akkreditiv-Wesen, sondern auch Experten anderer Finanzzweige können bei der Messe am 17. Juni ihre Fallstudien präsentieren und so das gemeinsame Verständnis über Fachgrenzen hinaus stärken. Allgemein wird hier vor allem die Kommunikation großgeschrieben. So sollen die einzelnen Zweige der Finanzwirtschaft miteinander in Kontakt treten und sich austauschen.

Dies sind Anzeichen für eine eindeutige Entwicklung: Durch das Internet und den damit verbundenen neuen Trading-Methoden hat sich der Finanzmarkt demokratisiert. Heute sind beinahe alle Anlagemethoden auch für eine große Anzahl an kleinen Investoren erreichbar. Gerade Märkte wie der Forex-Trading-Markt, bei welchem von Anlegern prinzipiell 24-Stunden-Bereitschaft verlangt wird, wurden so offener. Der Handel mit Differenzkontrakten im Speziellen ist äußerst komplex und war daher für viele Laien zunächst lange abschreckend. Heute jedoch ist es jeder Privatperson möglich, ein professionell gestaltetes Demokonto im Netz zu eröffnen, das dann zum Beispiel über ein virtuelles Startguthaben von 20.000 Schweizer Franken verfügt. Kein Wunder also, dass Messen wie die International Trade Finance Week auf immer größere Aufmerksamkeit stoßen.

Auch im alltäglichen Bankverkehr ist dies erkennbar: Waren die Bankkunden früher noch auf den Besuch bei der lokalen Bank angewiesen und mussten Finanzgeschäfte und Anlagen oft über Wochen und Monate hinweg verrichten, reicht heute meist schon der Griff zur Banking-App. Dank Internet kann prinzipiell jeder Anleger Profi werden.

Pexels

Konferenz im Zeichen moderner Finanzsituation

Ein weiterer Wert, der dies unterstreicht: Seit dem Jahr 2016 haben Zahlungen per Handy um 18 Prozent zugenommen, 62 Prozent der Österreicher können sich potenziell vorstellen, regelmäßig per Smartphone zu bezahlen. Sicherlich wird auch diese veränderte Sachlage die Vorträge und Konferenzen bei der International Trade Finance Week beeinflussen. Deshalb sind diese selbstverständlich auch für Privatanleger aus Eisenstadt und dem Burgenland überaus interessant. Leider sind Tickets für Laien nur schwer zu erhalten, die Experten bleiben bei ihren Vorträgen und Konferenzen eben gerne unter sich. Dennoch werden die Ergebnisse dieser Konferenzen aller Voraussicht nach auch für diejenigen, die kein Ticket bekommen können, im Netz zugänglich sein. So kommen alle Interessierten in jedem Fall in den Genuss des vorgetragenen Wissens.

Fazit

Die International Trade Finance Week 2020 ist eine Veranstaltung für Experten, deren Ergebnisse auch über den Kreis der Finanz-Profis hinaus das Verhalten von Anlegern beeinflussen dürfte. Inzwischen ist ein Großteil der Österreicher auf dem Finanzmarkt aktiv, was vor allem der zunehmenden Demokratisierung aller Arten von Geldgeschäften zu verdanken ist. Auch Anleger in der Region schauen daher interessiert auf die Ergebnisse der International Trade Finance Week, wenn diese im Juni nächsten Jahres abgehalten wird.

(Sponsored Article)