Frühlings-Start am Rad im ganzen Land

Mit dem „frühesten Frühling Österreichs“ als Slogan legt das Burgenland als „Radland“ los. Zum Anradeln werden daher am 11. März (ab 11 Uhr) zeitgleich Events in allen Regionen gestartet. Neben den familienfreundlichen Touren gibt’s jede Menge Zusatzprogramm in Podersdorf am See (Masters-of-Dirt-Show), im Naturpark Rosalia-Kogelberg in Rohrbach (Rätselrallye), auf den Burgenland-Trails in Rechnitz und Lockenhaus (Fahrtechnik-Kurs) und beim neuen Bahntrassen-Radweg in Bad Tatzmannsdorf (mit Abschluss beim Heurigen). Infos: anradeln.burgenland.info