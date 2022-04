Apotheker-Präsident Schmid mit neuen Plänen

Werbung

Nicht nur die Ärztekammer, auch die Burgenländische Apothekerkammer hat in der Vorwoche gewählt. Im Burgenland setzt man auf Kontinuität: Als Präsident wurde Dieter Schmid auch für die neue Funktionsperiode bis 2027 gewählt; als Vizepräsidentin wiedergewählt wurde Julia Kornfeind.

Apothekerkammer-Präsident Dieter Schmid und Vize Julia Kornfeind. Foto: Apothekerkammer

Schmid, der als Apotheker in Deutschkreutz tätig ist, betonte nach seiner Wiederwahl gegenüber der BVZ auch die Leistungen seiner Kolleginnen und Kollegen in der Corona-Zeit: „Wir haben in dieser Pandemie in beeindruckender Weise gezeigt, dass wir eine unverzichtbare Säule des Gesundheitssystems sind. In unsicheren und äußerst herausfordernden Zeiten gewährleisten wir mit unserer persönlichen und fachkundigen Beratung die Versorgungssicherheit aller Burgendländerinnen und Burgenländer. Diesen sehr erfolgreichen Weg werden wir mit strategischem und lösungsorientiertem Weitblick fortsetzen“, so Schmid.

Innovation in der „Apotheke ums Eck“

Parallel zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit sollen in der Zukunft auch neue Angebote erschlossen werden. Als Präsident will Schmid sich dafür einsetzen, dass die Apotheken „einen weiteren immens wichtigen Beitrag in der Gesundheitsvorsorge leisten“. So könnten künftig in der Apotheke auch persönliche Gesundheits-Screenings in Anspruch genommen werden; zudem sollen Impfungen vor Ort ermöglicht werden.