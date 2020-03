Sämtliche notwendige Bankgeschäfte und Geldabhebungen seien auch angesichts der aktuellen Lage weiterhin problemlos möglich, gab die Raiffeisenbankengruppe Burgenland bekannt. Um die Gesundheit der Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, werde penibel auf alle Vorschriften geachtet: Vor allem die Empfehlungen der Bundesregierung zur Reduktion von direkten sozialen Kontakten werde durch geeignete Maßnahmen unterstützt.

Die Filialen sind für die Kunden weiterhin geöffnet, weil sie zur „kritischen Infrastruktur“ zählen. Allerdings sollten alle Bankangelegenheiten, bei denen ein direkter Kontakt nicht notwendig ist, über Telefon, Internet oder die Selbstbedienungsautomaten erledigt werden, so der Appell. Aus organisatorischen Gründen gibt es bei einigen Bankstellen im Land eine Reduktion der Öffnungszeiten - eine aktuelle Übersicht findet man auf der jeweiligen Homepage der Raiffeisenbank.

Bargeld vom Automaten

Um Ansteckung zu verhindern, gilt die Geldabhebung an den Bankomaten als sichere Möglichkeit. Die Automaten werden regelmäßig einer umfassenden, professionellen Reinigung unterzogen. Vor allem aber auch das bargeldlose Zahlen wird verstärkt genutzt. In nahezu allen Handelsgeschäften, die aus Gründen der Versorgungssicherheit derzeit geöffnet halten dürfen, kann man mit Karte zahlen. Das gilt insbesondere für den Lebensmittelhandel.

Der direkte Kontakt am Bankschalter sollte also soweit wie möglich unterbleiben, um jedes Ansteckungsrisiko zu vermeiden.

Kunden ohne Bankomatkarte können jedoch Geld am Schalter abheben. Hier gelten die Vorschriften der Bundesregierung. Der Abstand zwischen den wartenden Personen und auch jener zwischen Kunden und Schaltermitarbeiter muss mindestens einen Meter betragen und es soll zu keiner direkten Berührung oder einem Händeschütteln kommen. Wenn mit Ende dieses Monats und Angang April die Gehälter und Pensionen auf die Konten der Kunden überwiesen werden, werden alle, die nicht dringend Bargeld benötigen, ersucht, nicht sofort am 1. April oder an den Tagen unmittelbar danach in die Banken zu kommen, sondern - wenn möglich - zu einem späteren Zeitpunkt, um Kontakte und Warteschlangen zu minimieren.

Überweisung & Co.

Bereits 40 Prozent aller burgenländischen Raiffeisen-Kunden nutzen zur Erledigung ihrer Bankgeschäfte die Finanzportale „Mein ELBA“ und „Mein ELBA App“. Daher wird in der jetzigen sensiblen Situation ersucht, Internetbanking zu nutzen, um die direkten sozialen Kontakte zu vermindern und mitzuhelfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Der Vorteil dieser Form des Bankings bestehe überdies darin, dass die Benutzer zu jeder Zeit vollen Überblick über den Stand ihrer Girokonten, der Online-Sparbücher und vieler weiterer Produkte haben.

Kunden, die jedoch keinen Online-Zugang haben, finden in den meisten Filialen alle notwendigen Geräte im Selbstbedienungsbereich. Dort können Überweisungen durchgeführt, Kontoauszüge ausgedruckt und Bargeld aus- und einbezahlt werden.

Auch hier sind die von der Bundesregierung ausgearbeiteten Vorschriften einzuhalten. In Fällen, in denen ein Beratungstermin zwingend notwendig ist, wird vorab um telefonische Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Bankberater gebeten, um einen Termin zu vereinbaren.