Die Anzahl der Männer, die Kinderauszeit in Anspruch nehmen, hat sich in zehn Jahren fast verdoppelt: Waren es 2006 119 Fälle, wurden 2016 bereits 212 Fälle verzeichnet. Während die Väterbeteiligung also gestiegen ist, zeigt das kürzlich präsentierte aktuelle AK-Wiedereinstiegsmonitoring aber bei der Dauer dieser Beteiligung einen kontinuierlichen Trend nach unten (siehe Grafik unten).

Sobolova Maryna/Shutterstock.com, Grafik Bischof Dauer der Arbeitsunterbrechung bei Vätern. Foto: Sobolova Maryna/Shutterstock.com, Grafik Bischof

Nur 2,4 Prozent (österreichweit drei Prozent) der burgenländischen Väter unterbrechen länger als drei Monate ihre Erwerbstätigkeit. Der Knackpunkt: Gehen Väter länger in Karenz, ist die Chance auf einen Wiedereinstieg der Frauen bis zum zweiten Geburtstag des Kindes deutlich höher. Bei Väterkarenzen von mehr als sechs Monaten ist diese Chance laut Wiedereinstiegsmonitoring rund zweieinhalb Mal größer als im Durchschnitt.

AK-Präsident Gerhard Michalitsch sieht vor allem auch Unternehmen gefordert, es brauche „ein Umdenken“, Väter sollten keine beruflichen Nachteile haben, wenn sie sich für eine Karenz entscheiden. Darüber hinaus fordert die AK auch gleiche Einkommen für gleiche Tätigkeiten für Frauen und Männer, mehr Geld vom Bund für die Kinderbetreuung und familienfreundliche Arbeitszeiten.

Basis der Studie waren die anonymisierten Daten von 23.680 Burgenländerinnen und Burgenländern, die zwischen 2006 und 2016 Kinder bekommen haben.