Trotz infolge Corona angespannter Lage am Arbeitsmarkt sei die Ausbildungsbereitschaft der heimischen Industrie ungebrochen, wird seitens der Industriellenvereinigung (IV) Burgenland betont.

Einer Umfrage zufolge gaben über 90 Prozent der Unternehmen an, ihre vor Corona gefassten Lehrstellenpläne auch einhalten zu wollen.

Fachkräftemangel im „MINT“-Bereich

Insgesamt planen heuer 19 Betriebe, über 50 Lehrlinge aufzunehmen. Rund 35 dieser ausgeschriebenen Lehrstellen seien jedoch noch nicht besetzt, bedauert IV-Burgenland-Präsident Manfred Gerger.

Trotz hoher Arbeitslosigkeit gebe es vor allem einen Mangel an Bewerbern für technische Lehrberufe, so Gerger: „Trotz der steigenden Nachfrage und attraktiver Arbeitsplätze mit überdurchschnittlicher Bezahlung, entscheiden sich immer noch zu viele junge Menschen gegen eine Karriere in einem MINT-Bereich.“ Damit werden die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. bezeichnet.

Der Schlüssel in Richtung Umdenken liege in einem „noch Mehr an Berufsorientierung und Information in den Schulen“, betont der IV-Präsident, notwendig sei mehr Praxiswissen bei Schülern und gute Kooperation von Schule und Wirtschaft.

Die Lehrstellenlücke sei laut AMS-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl im Vergleich zum Vorjahr zwar etwas größer, die Entwicklung am Arbeitsmarkt schlage sich aber „zum Glück nicht voll auf den Lehrstellenmarkt durch.“

Auf 387 lehrstellensuchende Jugendliche im Juni kamen 282 offene Lehrstellen. Ist keine Vermittlung möglich, organisiert das AMS für Jugendliche eine Lehre auf BAG-Ausbildungsplätzen in Lehrwerkstätten und Ausbildungsinstituten. Im kommenden Herbst werden 200 überbetriebliche Lehrausbildungsplätze geplant sowie 100 Plätze für die integrative Lehrausbildung.

Konjunkturumfrage: Leichter Optimismus

Trotz genereller Geschäftslage und deutlicher Auftragsrückgänge hoffen Unternehmer der IV-Konjunkturumfrage für das zweite Quartal auf einen Aufwärtstrend – vorausgesetzt es kommt zu keiner zweiten Corona-Welle.

Gebraucht würden konjunkturstärkende Impulse und Planungssicherheit für Betriebe, so IV-Geschäftsführerin Ingrid Puschautz-Meidl. Wichtig sei eine Fortsetzung der Kurzarbeit oder eine Modell-Vereinfachung im Herbst.