Bilanz eines „Rekordjahres“: Arbeit gibt‘s genug

Foto: BVZ

Die Bilanz zeigte auch zum Ende des Jahres noch einmal nach oben – in dem Fall also nach unten: Alle Regionen verzeichneten deutliche Rückgänge in Sachen Arbeitslosigkeit, am stärksten die Bezirke Neusiedl am See und Oberpullendorf (siehe Grafik).

„Ein hervorragendes Jahr“, zieht AMS-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl einen positiven Schlussstrich: die Arbeitslosigkeit niedriger als vor Corona und die Beschäftigung auf „Rekordniveau“. Zu Jahresende waren 9.603 Menschen im Burgenland ohne Beschäftigung und 1.385 in Schulungen. Ein „negatives Plus“ gibt‘s aber auch, den Anstieg der Arbeitslosigkeit bei 15- bis 24-Jährigen: Entgegen dem Trend ist sie um 10,4 Prozent gestiegen.

Alle Zahlen sind vor den trüben Aussichten am Konjunktur-Horizont zu sehen und insofern beachtlich. So könnte es in den kommenden Monaten wieder zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen, wenn auch nicht im ganz großen Stil.