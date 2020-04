Die Frage, ob man sich mit Verwandten und Freunden treffen darf, beschäftigt uns seit Wochen; die Interpretation der Ausgangsbeschränkungen sorgte zuletzt für Verwirrung. Nun haben diese Diskussionen ein Ende, denn ab 1. Mai werden die Beschränkungen vorerst aufgehoben. Der Stichtag bringt auch zahlreiche weitere Lockerungen (siehe Infos unten).

Dabei betonte die Regierungsspitze erneut, dass neue Beschränkungen jederzeit möglich seien, sollten die Infektionszahlen wieder stärker ansteigen. So gilt weiterhin: „Abstand halten und Hausverstand einschalten.“ Denn „es ist noch nicht vorbei“, wie es seitens der Bundesregierung in Hinblick auf die Corona-Krise heißt: „Wir können jederzeit ,Stopp‘ sagen.“

Die ältere Generation weiterhin schützen

Im öffentlichen Raum können ab Freitag bis zu zehn Personen zusammenkommen; Treffen im privaten Rahmen sind jederzeit möglich. Das gilt also auch für den Besuch der Eltern oder Großeltern – wobei an die Vernunft appelliert wird und nach wie vor mit Bedacht vorzugehen ist, um die Gefahr möglicher Ansteckungen zu minimieren. Zu beachten ist dies vor allem auch im Hinblick auf Enkelkinder, wenn sie im Kindergarten oder bald auch wieder in der Schule in Kontakt mit Gleichal-trigen kommen.

Vorsichtig wird das gesellschaftliche Leben generell wieder hochgefahren. Wesentlicher Faktor dabei ist auch die Gastronomie, für die nun die Spielregeln für die Öffnung ab 15. Mai festgelegt wurden. Wie der Betrieb unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Praxis klappen kann, wird sich zeigen. Die BVZ hörte sich dazu bei wichtigen Playern im Land um.

Bernd Karolyi, Mole West, Neusiedl am See

Das beliebte Lokal direkt am Wasser wird ab 15. Mai wieder aufsperren. Bis dahin steht Gastronom Bernd Karolyi aber noch vor einigen Herausforderungen. Es sei zwar klar, dass zwischen Gästegruppen ein Abstand von einem Meter eingehalten werden müsse, Details müssten aber noch geklärt werden, etwa: „Ob von Schulter bis Schulter oder von Kopf bis Kopf gemessen werden muss.“ Klar ist für Karolyi aber, dass es in der Mole West einen „einfacheren Start“ geben wird: „Wir starten mit kleinerer Karte und schauen mal, wie viele Gäste kommen.“

Karolyi Mole West. Bernd Karolyi verbringt nun viel Zeit mit Zollstock in seinem Lokal, schließlich müssen die Tische im richtigen Abstand angeordnet werden.

Christian Reisinger. Seerestaurant und Hotel Neufelder See

Der Gastronom zeigt sich nicht erfreut über die Bekanntgaben vom Montag: „Unser Hauptgeschäft sind die Hochzeiten, dazu wurde nichts gesagt“, so Reisinger. Geplante Hochzeiten von April bis inklusive Juni sind Reisinger bereits ausgefallen. Dass die Restaurants mit bestimmten Auflagen wieder geöffnet haben dürfen, wird „das Kraut nicht fett machen. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich mein Restaurant am 15. Mai eröffne. Dies hat auch administrative Gründe im personellen Bereich“, berichtet Reisinger.

Reisinger Nicht erfreut. Christian Reisinger, der im Hotel und Restaurant am Neufelder See üblicherweise viele Hochzeits-Gesellschaften begrüßt, zeigt sich mit den Bekanntgaben punkto Gastronomie nicht zufrieden.

Max Stiegl, Gut Purbach

Star-Koch Max Stiegl hat seinen Lieferservice schon bald nach Verkündung der Corona-Maßnahmen gestartet: „Die Speisen werden in Einmachgläser gefüllt und per Lieferdienst zugestellt. Die Nachfrage ist sehr groß, die Stammkunden fragen aber bereits nach der Wiedereröffnung.“ Die gelieferten Speisen werden bis nach Wien hinein gelobt, Stiegl freut sich trotzdem schon auf die Wiedereröffnung Mitte Mai: Er hoffe doch sehr, dass nach den Lockerungen alles wieder „normaler“ abläuft. „Lokal und Gastgarten wären bereit“, zwinkert Stiegl.

Jandl Bestellservice. Ein Hauben-Menü im Glas kann man bei Starkoch Max Stiegls Gut Purbach ordern. Die typisch pannonischen Gerichte kommen per Post.

Josef Wiesler, Ratschen, Deutsch Schützen

Von einer zweimonatigen Winterpause direkt in die Corona-Krise, freut man sich in den Deutsch Schützener Weinbergen wieder ab 15. Mai auf die Gäste: „Wir werden die Auflagen so umsetzen, dass sich der Gast wohlfühlt – mit Mundschutz, aber offenem Herzen“, so Wiesler. Mit dem zeitversetzten Start der „Wohnothek“ ist man optimistisch, Schritt für Schritt wirtschaftlich wieder ins Lot zu kommen. Außerdem ist man der Meinung, „aufgrund des neuen Lebensverständnisses, eine gefragte Urlaubsdestination werden zu können“.