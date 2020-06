Es geht um eine jährliche Förderung von 167.000 Euro, die seitens der Stadt Eisenstadt mit Juni beendet wird, der Gemeinderatsbeschluss dazu soll am kommenden Montag erfolgen. Seit 2015 leistet die Stadt den freiwilligen Beitrag an die FH, die Teile ihrer Kommunalsteuern an die Stadt bislang als Förderung zurückbekam. Die Kündigung des Vertrages seitens der Stadt hat zum einen mit der finanziellen Situation rund um die Corona-Krise zu tun; zum anderen sieht man eine Diskrepanz, da an der Fachhochschule zum großen Teil auch Studierende aus anderen Bundesländern "gratis studieren können", meint Bürgermeister Thomas Steiner: "Wir wollen eine Förderung haben, von der vor allem die Burgenländerinnen und Burgenländer profitieren."

An der Fachhochschule in Eisenstadt bezeichnet man die Entscheidung als "absolut unverständlich und eine große Enttäuschung": „Die Kürzung ist wirtschaftlich höchst unklug, ein fatales Signal an die Studierenden und Lehrenden, und vor allem – mitten in der Corona-Krise – auch unsolidarisch“, sagt FH-Geschäftsführer Georg Pehm. "Es wäre auch einzigartig in ganz Österreich und wohl in ganz Europa, dass eine Stadt ‚ihre‘ größte Hochschule völlig links liegen lässt und sich von einer gemeinsamen, nachhaltigen Entwicklung komplett verabschiedet“, so Pehm. Kritik übte auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst: "Die FH ist auch als Forschungsstandort gemeinsam mit dem zweiten Standort in Pinkafeld eine wichtige Drehscheibe."

Weitere Gespräche geplant

Seitens der Stadt Eisenstadt wird zugleich betont, dass man sich in vorangegangenen Gesprächen bereits festgehalten habe, dass man für andere Förderverträge offen sei; dabei gehe es aber auch um den Anteil der burgenländischen Studierenden. Das Gespräch suchen nun auch die Verantwortlichen der Fachhochschule, die die einzelnen Gemeinderats-Fraktionen von den "Vorteilen des Miteinanders von Stadt und Hochschule“ informieren wollen.

Steiner verteidigt die Entscheidung

Bürgermeister Thomas Steiner erklärte nun auch in einer Aussendung, 7.000 junge Burgenländer, die an anderen Universitäten und Fachhochschulen studieren, würden von der bisherigen Förderung "nichts haben. Das empfinden wir als ungerecht", so Steiner. Außerdem würden 70 Prozent der Studenten Geld verdienen, an der FH aber gratis studieren. Man habe der FH angeboten, Gespräche über neue Möglichkeiten der Unterstützung aufzunehmen, so Steiner. FH-Geschäftsführer Pehm will das Argument so nicht stehen lassen und verweist auf die Wertschöpfung und zusätzlichen Bundesmittel, die mit den Studierenden aus anderen Bundesländern ins Land kämen: „Das sollte auch die Stadt als Chance sehen.“