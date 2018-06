Wie ist die Stimmung unter den Wirtschaftstreibenden in Niederösterreich?

Petra Bohuslav: Fragt man die Wirtschaftsforscher, kann die Antwort nur lauten: Die fetten Jahre sind zurück. Wir haben laut IHS / economia das höchste Wirtschaftswachstum mit 3,3 Prozent seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Auftragsbücher sind voll. Doch wir bekommen auch von vielen Betrieben die Rückmeldung, dass der Konkurrenzdruck im In- und Ausland steigt. Hier gilt es, in einem Hochlohnland wie Niederösterreich vor allem die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu halten beziehungsweise im besten Fall zu steigern.

Welche Unterstützungsleistungen bietet Niederösterreich, um die blau-gelben Betriebe fit für den digitalen Wandel zu machen?

Bohuslav: Mit unserer Geschäftsstelle Digitalisierung bündeln wir zahlreiche Maßnahmen über alle Ressorts, um dieses Megathema für alle Wirtschaftstreibenden in Niederösterreich nutzbar zu machen. Das Leuchtturmprojekt ist das Haus der

Digitalisierung, das unsere Wirtschaftsagentur ecoplus bis Ende 2021 in Tulln errichten wird. Bis dieses österreichweit-einzigartige Haus Realität wird, starten wir mit einem bundeslandweiten Kompetenz-Netzwerk, welches das Digitalisierungs-Know-how in unserem Land allen niederösterreichischen Unternehmen zugänglich macht. Dazu gibt es mit St. Pölten, Wiener Neustadt, dem IST Austria in Klosterneuburg, Wieselburg und Krems fünf digitale Knotenpunkte. Wir wollen mit dem Haus ein Verbindungsglied zwischen Wirtschaft, Forschungs- und Bildungseinrichtungen etablieren. Hier orientieren wir uns an unseren vier Technopolen, die sich nach diesem Muster hervorragend etabliert haben. Dadurch ist nachweislich eine höhere Wertschöpfung in den Regionen entstanden.

Der Statistik ist zu entnehmen, dass ecoplus jährlich über 100 Betriebsansiedlungen und -erweiterungen betreut. Was sind die Motive, warum sich ein Betrieb in Niederösterreich niederlässt?

Bohuslav: Die Verfügbarkeit von vergleichsweise preiswerten Betriebsflächen, unsere gute Infrastruktur bei Straße und Schiene und die praxisnahen Bildungseinrichtungen, aber auch – das hören wir immer wieder – das Service unserer Wirtschaftsagentur, sind die Hauptmotive.

ecoplus nimmt die Investoren in Niederösterreich an die Hand, führt sie durch den Förderdschungel und sucht mit ihnen passende Betriebsflächen. Wir stehen hier mit unserem Know-how und auch den Flächen in den 17 Wirtschaftsparks zur Seite, dabei gibt es für uns nur ein Kriterium: Hauptsache Niederösterreich! So sind im Vorjahr rund 1.000 neue Arbeitsplätze in Niederösterreich entstanden.

Hat Niederösterreich auch die Gründer am Radar?

Bohuslav: Gut jedes fünfte neue Unternehmen in Österreich wird in Niederösterreich gegründet. Damit sind wir neben Wien das gründungsfreundlichste Bundesland. Pro neu gegründetem Unternehmen werden im ersten Jahr direkt 2,4 Arbeitsplätze generiert. Aus Studien wissen wir, dass blau-gelbe Startups länger „überleben“ als anderswo. Das liegt sicher auch an den Serviceleistungen, die wir ihnen bieten. Mit RIZ Up, der flächendeckend tätigen Gründeragentur des Landes, der Unterstützung der WKNÖ und dem Gründerservice Accent, das sich auf hochtechnologische Geschäftsideen spezialisiert, nehmen wir für uns in Anspruch, dass die blau-gelben Start-ups, die am besten servicierten Unternehmensgründer Österreichs sind.

Der Export ist ein wesentliches Standbein der heimischen Wirtschaft. Wie unterstützt das Land Niederösterreich die heimischen Betriebe, damit sie – trotz Trump und Co. – weiterhin gute Geschäfte im Ausland machen können?

Bohuslav: Mehr als 40 Prozent des Bruttoregionalprodukts erwirtschaften niederösterreichische Unternehmen mit Warenexporten. Knapp eine Viertelmillion Arbeitsplätze sind damit verbunden. Die USA ist für Niederösterreich weiterhin der wichtigste Exportmarkt außerhalb Europas. Ob das auch in Zukunft gelingen kann, wird man sehen. Daher ist es bei der aktuellen volatilen weltwirtschaftlichen Stimmungslage sinnvoll, auf mehrere Märkte gleichzeitig zu setzen. Mit

ecoplus International unterstützt das Land mit einer eigenen „Internationalisierungsagentur“ kleine und mittlere Unternehmen bei ihren Exportaktivitäten. Rund 250 heimische Unternehmen nehmen jährlich diese Unterstützung in Anspruch. Im kommenden Jahr soll der Fernmarkt China erkundet werden.