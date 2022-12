Aufwärtstrend Anhaltend hohe Nachfrage: Speisefisch-Produktion weiter angestiegen

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: Rocksweeper, Shutterstock.com

D ie Speisefischproduktion hat in Österreich in den vergangenen Jahren einen stetigen Aufwärtstrend verzeichnet. Voriges Jahr wurden fast 5.000 Tonnen Forellen, Saiblinge, Karpfen und Co aus den heimischen Aquakulturanlagen in den Verkauf gebracht. Das entsprach einem Plus von knapp 9 Prozent, berichtete die Statistik Austria kürzlich. Die Zahl der Unternehmen stieg um 3 Prozent auf 542. Doch so sehr Fisch ein Ernährungstrend ist, gibt es auch Schwierigkeiten mit der Teuerung.