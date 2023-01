Pauschenwein neue Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft

Werbung

Kürzlich stellte WKÖ-Präsident Harald Mahrer den neuen Bundesvorstand der Jungen Wirtschaft (JW) vor. Neue Bundesvorsitzende ist Bettina Pauschenwein aus Wiesen vom Familienunternehmen Pauschenwein Creatives Wohnen GmbH. Gestartet wurde mit der Festlegung der Arbeitsschwerpunkte, Bettina Pauschenwein: „Um die Coronajahre aufzuholen und fit für die Zukunft zu sein, konzentrieren wir uns auf die Finanz- und Wirtschaftsbildung, Entlastungen, Innovation & New Work sowie die Stärkung des JW-Netzwerkes als zeitgemäße Businessplattform - inhaltlich auch entlang dessen, was junge Unternehmen in Österreich laut aktuellem JW-Konjunkturbarometer bewegt.“

„Wir sehen anhand der Ergebnisse sehr klar, dass die Teuerung und auch der Arbeitskräftemangel den jungen Betrieben massiv unter den Nägeln brennen. Das ist unser Handlungsauftrag, aus dem sich unsere Forderung nach einem jungen Wachstums- und Fairnesspaket ableitet“, so Pauschenwein, die drei Schwerpunkte nennt: Nachhaltige Entlastung, eine wirksame Arbeitsmarktreform und Klimaschutz mit Hausverstand. Als erste Ziele nannte die Bundesvorsitzende unter anderem den Ausbau von Kinderbetreuung, die Förderung von (Aus-)Bildung, die Senkung der Lohnnebenkosten und die Steuerbegünstigung von Überstunden. Bettina Pauschenwein hat die HTL Mödling (Innenraumgestaltung/Möbelbau) absolviert und war 2013 die jüngste Tischlermeisterin im Burgenland.

Volle Unterstützung im Burgenland

„Ich gratuliere Bettina Pauschenwein sehr herzlich. Mit ihr haben wir eine weitere Funktionärin, die in Wien die Interessen der Wirtschaft aber auch des Burgenlandes vertritt. Unsere Jungen in der Wirtschaft kleben sich nicht an, sondern sie packen an – und das mit voller Energie“, freut sich Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth.