"Jobs mit Sicherheit, Jobs mit Aussichten und Jobs mit Zukunft" - dafür stehe Spar als Arbeitgeber sowie als Lehrlingsausbildner, heißt es in einer Aussendung des Handelsunternehmens. Damit die "Spar-Familie" weiterwächst, vergibt das Unternehmen auch im neuen Jahr wieder 900 Lehrplätze von Vorarlberg bis ins Burgenland.

„Ein-bisschen-mehr“ für Jugendliche

Überzahlung der Lehrlingsentschädigung, Prämien und gratis B-Führerschein – das alles dürfen Lehrlinge bei Spar erwarten. Um die Lehre bei Spar noch attraktiver zu machen, hat sich Spar dazu entschlossen, die Lehrlingsentschädigung anzuheben: Ab 01.09.2020 beträgt die Lehrlingsentschädigung für das erste Lehrjahr 750 Euro, für das zweite Lehrjahr 950 Euro und für das dritte Lehrjahr 1.250 Euro.

Darüber hinaus zahlt Spar zusätz­lich zur Lehrlingsentschädigung bei tollen Praxis-Leistungen je nach Lehrjahr bis zu 140 Euro pro Monat dazu. Für gute Berufsschul­zeugnisse winken sogar Prämi­en von bis zu 218 Euro im Jahr. So können sich Jugendliche während ihrer Lehrzeit über 4.500 Euro dazuverdienen. Wer in dieser Zeit außerdem gute Praxis-Beurteilungen und in der Schule Vorzugszeugnisse erhält, bekommt von Spar den B-Führerschein bezahlt.

21 verschiedene Lehrberufe

Kein anderes Handelsunternehmen in Österreich bietet eine so große Vielfalt in der Ausbildung an: Bei Spar, Interspar, Maximarkt und Hervis können Jugendliche aus 21 verschiedenen Lehrberufen wählen: "Ob im Einzelhandel, der Gastronomie, in der Bäckerei oder in der IT – Jugendliche haben im regional fest verankerten Unternehmen Top-Chancen auf einen sicheren Job im Handel, zu dem niemand weit pendeln muss."

Über den Tellerrand blicken

Ob in den Spar-Akademie-Klassen in den Bundesländern oder in der Spar-Akademie Wien: Praxisnahes Arbeiten wird in der Ausbildung bei Spar großgeschrieben. Daher entwickelt das Unternehmen das Ausbildungsprogramm laufend weiter und integriert Zusatzausbildungen wie Käse-Expertinnen, FAIRTRADE-Botschafter, Bio-Expertinnen oder Green Champions in den Lehrplan.

Wirz Daniel SPAR-Lehrling an der Käsetheke

Diese ermöglichen es den Jugendlichen über den Tellerrand zu blicken und sich so abseits des regulären Lehrplans weiteres Wissen anzueignen – denn im Lebensmittelhandel sind Fachprofis gefragt. Alle Informationen zur Spar-Akademie Wien, der Berufsschule der Zukunft, unter www.spar.at/akademie.

Vom Lehrling in die Chefetage

Karriere nach der Lehre ist nicht nur ein Slogan, sondern bei Spar gelebte Realität. Unzählige Beispiele von Vorarlberg bis ins Burgenland beweisen, dass die Chefetage ein erreichbares Ziel ist. Zum Beispiel haben sehr viele der heutigen Spar-Gebietsleiterinnen und -Gebietsleiter bei Spar die Lehre zur Einzelhandelskauffrau/zum Einzelhandelskaufmann absolviert. Wer seine berufliche Zukunft jetzt in die Hand nehmen will, bewirbt sich ab sofort online über die Spar-Jobbörse auf www.spar.at/lehre.