Lehrlinge mit Jobgarantie: Burgenland Energie sucht Nachwuchs

Werbung

„Klimahelden und Klimaheldinnen“ werden die zukünftigen Fachkräfte in der neuen Kampagne der Burgenland Energie genannt: Damit will sich auch das Land künftig stärker in die Ausbildung einbringen. Denn der Mangel an Technik-Kräften macht sich unmittelbar bemerkbar, etwa durch das Warten auf die Installation einer Photovoltaik-Anlage oder Wärmepumpe. Darum vergibt die Burgenland Energie eine Garantie für jeweils zwölf Jobs in den Bereichen Elektrotechnik sowie Installations- und Gebäudetechnik.

Vier Jahre lang dauert die Ausbildung und zielt vor allem auch auf die Photovoltaik- und Windkraftanlagen im Land ab: Mit den „grünen“ Jobs soll das große Ziel – die Energie-Unabhängigkeit und Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 – erreicht werden, sagten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Burgenland-Energie-Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma bei der Präsentation der Initiative.

„Coole Jobs im grünen Bereich“

Gemeinsam mit BFI-Geschäftsführer Jürgen Grandits und mehreren Lehrlingen stellten Doskozil und Sharma die Ausbildung vor: Sie umfasst neben der Schulung in der Lehrwerkstätte und Praxis-Arbeit in der Burgenland Energie zugleich ein persönliches „Lebens-Coaching“ – und die besagte Jobgarantie. Angesprochen werden sollen ausdrücklich auch weibliche Fachkräfte: „Coole Jobs im grünen Bereich“ sollen alle Jungen für den Schritt in den Technik-Beruf begeistern.

Die 24 Ausbildungsplätze werden ab sofort für Herbst 2023 vergeben. Die Bewerbungen sind online bis 10. Mai möglich unter bessereengerige.at/zukunftlehre; das Casting für die Jobs findet am 11. Mai statt.