Nach dem im Vorjahr extrem frühen Weinlesestart werde die Haupternte heuer zehn bis 14 Tage später dran sein, erklärte Wein Burgenland Geschäftsführer Christian Zechmeister kürzlich im BVZ-Gespräch. Derzeit werden bereits die Frühsorten für Traubensaft-, Sturm- und Jungweinerzeugung gelesen. Mit der Hauptlese für Weißweine werde es voraussichtlich Anfang, für Rotweine Mitte September losgehen, ergänzte Obmann Matthias Siess.

BVZ Matthias Siess: „Stare stellen auch heuer wieder ein großes Problem dar.“

Qualitativ wird mit einem hochwertigen Jahrgang gerechnet, mengenmäßig erwarten die beiden Experten eine Ernte „im durchschnittlichen Bereich“ – was heißt: „Normalerweise liegt eine Durchschnittsernte bei etwa 700 Hektoliter“, so Siess. Man freue sich über den zu erwartenden Jahrgang, spüre aber auch einen Druck am Markt. Ein höherer Bestand nach zwei guten Ernten in den vergangenen beiden Jahren wirke sich auf den Preis am Traubenmarkt aus.

„Vor allem Betriebe, die am freien Traubenmarkt vertreten sind, also keine fixen Abnehmer haben, spüren diese Entwicklung extrem stark“, gibt Zechmeister zu bedenken. Als Entgegenkommen den Qualitätswinzern gegenüber hätten daher die Landesverbände nun beschlossen, dass es zu keiner Erhöhung des derzeitigen Hektar-Höchstertrags von 9.000 Kilogramm kommen soll.

Man merke auch, dass der Heim-Markt gesättigt sei, betont Zechmeister. Es gelte „das zu halten, was wir haben“, größere Mengen würden nur über den Export gehen. Es brauche eine Exportoffensive, die Weinwirtschaft fordere, „dass der Bund wieder voll einsteigt.“