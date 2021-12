Das ändert sich mit 2022

Mit der Impfpflicht ab Februar soll eine Besserung der Corona-Lage erreicht werden. Ausnahmen davon gibt es für Kinder unter 14 Jahren, Schwangere, Genesene und aus gesundheitlichen Gründen.

2022 bringt zudem die Möglichkeit des assistierten Suizids für schwer oder unheilbar Kranke. Unter strengen Voraussetzungen kann eine Sterbeverfügung errichtet werden, mit der man Zugang zu einem letalen Präparat erhält. Die aktive Sterbehilfe bleibt weiter verboten.

Im Bereich der Steuern bringt 2022 den Einstieg in die lange versprochene Ökologisierung. Im Juli wird der zusätzliche CO2-Preis erstmals fällig, – klimaschädliche Energieträger werden teurer. Die Einnahmen werden als Klimabonus zurückverteilt.

Die abschlagsfreie Frühpension („Hacklerregelung“) fällt, dafür kommt der Frühstarterbonus.

Der Strompreis zieht an: Energie Burgenland-Kunden zahlen 2022 laut Unternehmen rund zehn Prozent mehr, – im Schnitt ist das ein Plus von 6,70 Euro im Monat. Als Gründe wurden die enormen Anstiege bei Gas-, wie auch CO2-Preis, die Beschleunigung des Atom- und Kohleausstiegs Deutschlands und der nur schwach voranschreitende Ausbau erneuerbarer Energien genannt.

Das Land hat aber neue Pläne, um den Strompreis zu bremsen, verrät Landeschef Hans Peter Doskozil im BVZ-Interview (Seiten 86/87)

Mit fossiler Energie betriebenes Autofahren wird durch die CO2-Abgabe teurer, weiters kommen Verschärfungen bei Normverbrauchsabgabe, motorbezogener Versicherungssteuer und bei der Privatnutzung von Firmenautos.

Der digitale Führerschein wird Realität und (fast) ganz Wien wird ab März zur Kurzpark- und Parkpickerlzone.

In den Schulen kommt das Pflichtfach „Digitale Grundbildung“ in den ersten vier Klassen der AHS-Unterstufe und Mittelschule im Ausmaß von einer Wochenstunde. Schulabmeldungen werden erschwert, für Brennpunktschulen gibt es mehr Geld, die Sommerschule steht auch Schülern ohne Förderbedarf offen. An den Unis wird eine Mindeststudienleistung für Anfänger eingeführt.

Im Bereich des Wohnens gibt es eine Gesetzesnovelle, die etwa den Einbau von E-Ladestationen oder Photovoltaikanlagen erleichtern soll.