Unbesetzte Hausarztstellen im Burgenland: Ärztekammer schlägt Alarm

Die Ärztekammer Burgenland schlägt angesichts unbesetzter Hausarztstellen Alarm. Zu den bisher schon unbesetzten Gemeinden Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) mit 16 erfolglosen Ausschreibungen und Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) dürften in Kürze weitere Ortschaften ohne Hausarzt kommen, warnte sie am Freitag in einer Aussendung.