Greta: Die jüngste „Absolventin“ am WIFI Burgenland .

Tna Lackner aus Eisenstadt plante schon lange ihre Ausbildung zur Fremdenführerin am WIFI Burgenland zu starten. Endlich gab es den geeigneten Kurs … doch wie das Leben so spielt kam alles anders. Sie wurde schwanger… Doch wohin mit Baby Greta? Nach Rücksprache mit der WIFI Leitung, den Seminarkollegen und den Vortragenden fand man jene Lösung, dass Greta ganz einfach am Unterricht teilnahm!