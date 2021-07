Seit einem Jahr macht die Commerzialbank Mattersburg nun bereits Schlagzeilen – ein Ende ist nicht in Sicht. Das Auffliegen der Malversationen von Ex-Bankchef Martin Pucher jährt sich kommenden Mittwoch; die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und die „Soko Commerz“ ermitteln weiter auf Hochtouren gegen insgesamt 30 Beschuldigte.

Einer davon ist der Mattersburger Dachdeckermeister Ernst Zimmermann, mit seiner Firma einst auch ein Groß-Sponsor des SV Mattersburg, wo Pucher bekanntlich Präsident war. In seiner Einvernahme bringt Zimmermann neues Licht ins „System Commerzialbank“. Zum ersten Mal habe Martin Pucher im Jahr 2007 oder 2008 Bargeld an ihn übergeben: Dieses sollte stets als Sponsorleistung an den SVM weiterfließen.

Der dubiose Kreislauf des Bank-Vermögens

Ihm sei zu keiner Zeit bewusst gewesen, dass es sich um veruntreutes Bank-Vermögen handeln könnte, betonte Zimmermann in der Einvernahme: „Vielmehr erklärte mir Pucher dazu, dass es viele Gönner gibt, die den SVM anonym unterstützen wollen.“ Über fingierte Rechnungen mit Namen aus dem Telefonbuch – später auch auf Vorschlag Puchers – sei das Geld in den Wirtschaftskreislauf des Unternehmens eingebracht worden und an den SV Mattersburg weitergeflossen. Vier bis acht Mal jährlich habe es solche Bargeld-Übergaben gegeben.

900 Rechnungen und hohe Millionenbeträge

Laut Letztstand der Ermittlungen soll es bis zu 900 fingierte Rechnungen geben. Zimmermann gab an, sie alle selbst ausgestellt zu haben. Zur Gesamtsumme gibt es noch Widersprüche (siehe Faksimile).

Aus dem Einvernahme-Protokoll. So liefen die Bargeld-Übergaben. Faksimiles: BVZ, Faksimiles: BVZ

Zudem hielten die Ermittler Zimmermann vor, dass nur rund 40 Prozent der Summe an den SVM geflossen, 40 Prozent im Unternehmen verblieben und 20 Prozent als Umsatzsteuer abgeführt worden seien. Dabei betonte dieser, keinen der Beträge für private Zwecke verwendet zu haben. Zudem sei die Firma schon vor 20 Jahren wirtschaftlich in Schwierigkeiten geraten. Jedenfalls sei ein Satz, der Pucher zugeschrieben wird – „Der Bank geht es gut, darum helfen wir dir.“ – so nie gefallen, meint Zimmermann.

Im Protokoll ist auch die Rede von Differenzen. Die Bargeld-Übergaben gingen aber trotzdem weiter. Und: Auch Pucher hatte den Unternehmer in früheren Aussagen belastet.