Gütesiegel für sehr gute Kundenorientierung .

Bei der FMVÖ-Recommender-Gala 2019 am 15. Mai im „Studio 44“ in Wien wurde der Bank Burgenland das FMVÖ-Recommender-Gütesiegel für sehr gute Kundenorientierung in der Kategorie „Regionalbanken“ verliehen. Die Bank Burgenland kann sich damit über eine besonders hohe Weiterempfehlungsbereitschaft seiner Kunden freuen.