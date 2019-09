Die Woschitz-Gruppe rund um den pannonischen Immobilienexperten Richard Woschitz wird auf breitere Beine gestellt: Durch die Partnerschaft mit dem Finanzexperten Ronald Kain bei der zur Gruppe gehörenden „Pannonia Consult“ (Infos unter: pa-co.at) will man auf dem Immobilienmarkt vor allem in Ostösterreich kräftig umrühren.

Kain wird sich in erster Linie um den kaufmännischen Part kümmern, sein finanztechnisches Know-How einbringen und neue innovative Projekte entwickeln, wie es heißt. Nunmehr sei es möglich, auch den „immens wichtigen Part der Finanzwirtschaft professionell abzudecken“ und Immobilienprojekte „jedweder Art somit gesamtheitlich zu servicieren “, so Kain.

Die Woschitz-Gruppe kann auf eine mehr als 20-jährige Erfolgsgeschichte verweisen. Mittlerweile zählen sechs Unternehmen dazu, darunter Ziviltechnik-Büros in Wien, Feldkirchen, Eisenstadt, Oberwart, Mödling und Znaim. Zu den Referenzobjekten zählen unter anderem das Kulturzentrum in Eisenstadt, die Biologische Station Illmitz, die Fußballakademie Mattersburg oder etwas das höchste Holzhochhaus Europas in Wien.