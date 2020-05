Die vergangenen Wochen seien auch für die Bauwirtschaft herausfordernd gewesen, resümiert OSG-Chef Alfred Kollar: „Corona hat auch uns durchgebeutelt.“ Auf rund 150 Baustellen sei bei Ausbruch der Krise gearbeitet worden. Die Übergabe einzelner Objekte sei noch durchgeführt worden, dann wurde der Betrieb wegen des Gesundheitsschutzes für vier Wochen eingestellt.

Baustellenbetrieb unter Schutzvorkehrungen

Mittlerweile wird unter besonderen Gesundheitsschutzvorschriften wieder weitergearbeitet, insgesamt wurden in den vergangenen beiden Wochen mehr als 120 Baustellen wieder in Betrieb genommen. „Schön langsam fahren wir wieder auf den Stand von vor der Schließung hoch“, zeigt sich Kollar zufrieden. Die Einhaltung der Schutzvorgaben sei „grundsätzlich in den Köpfen der Leute“, der jeweilige Bauleiter habe zudem den Auftrag „sich alles ganz genau anzuschauen.“

Der Blick von Innungsmeister-Stellvertreter Peter Adelmann in die Zukunft ist positiv: „Ich bin guter Hoffnung, dass der Großteil unserer Betriebe die Krise relativ unbeschadet überstehen wird – und dabei sind die umfangreichen baulichen Aktivitäten der OSG eine ganz wesentliche Grundlage.“

100 neue Bauvorhaben in der Pipeline

Neben den laufenden Baustellen hat sich die OSG in den vergangenen Wochen nämlich vermehrt auch mit der Planung und Vorbereitung neuer Projekte auseinandergesetzt. Zusätzlich zu den wiedergestarteten Baustellen sind einhundert neue Bauvorhaben vorgesehen, in die innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre rund 350 Millionen Euro investiert werden sollen.

„Es handelt sich dabei um eine Ansammlung von Projekten unterschiedlichster Größenordnung und unterschiedlichster Ausrichtung“, schildert Kollar. Darunter seien Großprojekte wie etwa Pflegekompetenzzentren in Zurndorf und in Schandorf oder das Hochhausprojekt „H2“ in Oberwart sowie der Zu- und Umbau des MEZ Mattersburg („H3“), die beide im Sommer starten sollen. Aber auch kleinere Bauvorhaben finden sich in den Plänen wie beispielsweise Wohnhäuser in Wiesfleck, Olbendorf oder Kaisersdorf.

Mit dem Bauprogramm wolle man in der aktuell schwierigen Zeit Impulse für die heimische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt setzen, so Kollar. Beinahe 100 Prozent der OSG-Aufträge gehen an Unternehmen im Burgenland. Jährlich werden rund 2.000 Arbeitsplätze gesichert.

Klimaschutz Teil der Investitionsmaßnahmen

Bei den Projektumsetzungen werde die OSG auch weiter den Anfang des Jahres eingeschlagenen „green way“ beibehalten, betont Kollar: „Es ist uns wichtig, im Rahmen des Investitionsprogramms vermehrt auf Ökologie zu achten.“

Seit 1. Jänner 2020 werden sämtliche Bauvorhaben bereits standardmäßig mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, bei der Energieversorgung setze man auch zunehmend auf Erdwärme- beziehungsweise Luftwärmepumpen, „um von fossilen Brennstoffen wegzukommen,“ wie der OSG-Chef erklärt.