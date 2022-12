OSG spannt Wohnschirm gegen Teuerungswelle

Werbung

„Die Teuerungswelle trifft längst nicht mehr nur Einkommensschwache, sie ist auch voll im Mittelstand angekommen“, sagt Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst. Tagtäglich mehren sich in der größten Hilfsorganisation des Landes die Hilferufe von Menschen, die sich das tägliche Leben nicht mehr leisten können. Ein Auftrag für Alfred Kollar, Obmann des größten gemeinnützigen Siedlungsbauträgers des Landes, hinzusehen und tätig zu werden.

„Wir bitten die Betroffenen, sich zu melden, um längerfristige Zahlungsvereinbarungen abzuschließen und so die Delogierung zu verhindern.“

Angelehnt an den Wohnschirm, der in Pandemiezeiten von Sozialministerium aufgespannt wurde, hat man einen solchen auch in der OSG geschaffen. „135 Räumungsverfahren musste die OSG im Vorjahr einleiten“, erklärt Kollar. Mehr als 80 Prozent konnte man abwenden, elf Räumungen wurden durchgeführt.

Alleine für Jänner 2023 hat die OSG 15 neue Klagen einbringen müssen. „In all diesen Fällen bitten wir die Betroffenen, sich zu melden, um längerfristige Zahlungsvereinbarungen abzuschließen und so die Delogierung zu verhindern“, so Kollar, der aber auch weitere Maßnahmen präsentierte und zwar für jene Mieterinnen und Mieter, deren Wohnungen und Reihenhäuser durch einen variabel verzinsten Kredit teurer geworden sind. Alleine im heurigen Jahr hat das 250 Objekte betroffen, insgesamt spricht Kollar von bis zu 4.000 Wohnungen und Reihenhäuser.

Rund 2 Millionen Euro hat man dafür budgetiert. Konkret aussehen wird die Hilfe so: Mieten können, auf ein Jahr befristet, gestundet werden, verzinst wird mit 1 Prozent. Bei Mieterhöhungen über 70 Euro, zahlt die OSG die Hälfte der Erhöhung. Rückzahlungen erfolgen, wenn sich die finanzielle Situation entspannt hat. In Härtefällen wird es, so Kollar, auch möglich sein, dass Mitarbeiter der OSG, ohne Rücksprache, Zusagen tätigen können, die darüber hinausgehen. Im Bedarfsfall kann auch über eine komplette Erlassung des Mietzinses entschieden werden.