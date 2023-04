In Zukunft wird ohne Wohnbauförderung gebaut

Werbung

Die Wohnbauförderung war im Burgenland über Jahrzehnte eine fixe Konstante. Während alle anderen Bundesländer die Fördermittel immer mehr nach unten schraubten, sorgte der soziale Wohnbau dafür, dass das Geld im Land der „Häuslbauer“ vornehmlich in Reihenhäuser und Wohnungen floss. Doch das wird sich ändern. „Die neue Wohnbauförderrichtlinie des Landes schließt die Gemeinnützigen de facto von der Wohnbauförderung aus, da die Förderungsvoraussetzungen schon kraft Gesetzes nicht erfüllbar sind“, sagt Alfred Kollar, Geschäftsführer der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, der zusammen mit Alexander Langer (GF der Neuen Eisenstädter SG) und Bau-Landesinnungsmeister Bernhard Breser, über die aktuelle Situation der burgenländischen Bauwirtschaft informierte. „Vorrangiges Ziel der gemeinnützigen Wohnbauträger sei die Schaffung von leistbarem Wohnen und nicht die Schaffung von leistbarem Eigentum“, hieß es auf der gemeinsamen PK. Was auch bedeutet, dass ohne Wohnbauförderung, um die Hälfte weniger Wohnungen gebaut werden. „Früher wurden pro Jahr 500 Wohnungen in Bau genommen, jetzt sind es 250. Weil die Kosten durch explodierende Baukosten und explodierende Zinsen einfach zu hoch sind“, sagt Kollar. Dafür werden um die Hälfte mehr Reihenhäuser gebaut. „Derzeit befinden sich 320 im Bau und 400 in Vorbereitung, weil das Reihenhaus mit Kosten von 350.000 Euro eine perfekte Alternative zum Einfamilienhaus darstellt. Das ist unter 600.000 Euro nicht zu bekommen“, sagt Kollar. „Das Reihenhaus ist nicht nur die leistbare Alternative, sondern aufgrund kompakter Bauweise auch die Antwort auf Bodenverbrauch“, so Kollar.

Unverändertes Bauvolumen

„Alle vier Gemeinnützigen im Land haben beschlossen, das Baulumen weiter zu führen“, sagt Alexander Langer. „Wir haben sogar aufgestockt, um gestiegene Kosten beim Baumaterial zu kompensieren. Wir wissen, dass die Finanzierungssituation für unsere Kunden schwieriger wird, also schauen wir, wo wir noch effizienter kalkulieren können. Wir machen alles in unserer Macht stehende, um leistbaren Wohnraum auch weiterhin anbieten zu können“, sagt Langer, der die Wichtigkeit der Eigenmittel unterstrich.

Wohnkostendeckel positiv bewertet

Den burgenländischen Wohnkostendeckel trat mit 1. April in Kraft und den bezeichnen die Gemeinnützigen als sehr positiv. Mieten werden auf dem Niveau vom Dezember 2022 eingefroren, das Land übernimmt die Steigerungen in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Das Gesamtvolumen der Unterstützung beläuft sich für die Jahre 2023 und 2024 auf voraussichtlich 20 Mio. Euro. Die burgenländischen Genossenschaften setzen im Falle weiterer Zinssteigerungen, nötigenfalls Eigenmittel zur Stabilisierung ein, um die Mieten auf dem Niveau Dezember 2022 zu halten. „Das ist eine deutlich spürbare Entlastung für rund 13.000 Haushalte und alleine bei der OSG sind es fast 7.000 Familien, denen diese Aktion finanziell zugute kommt. Hier hat das Land Burgenland vorbildhaft auf die derzeitige Situation mit Kostensteigerungen in beinahe allen Bereichen des täglichen Lebens reagiert“, sagt Alfred Kollar.

Bau-Innungsmeister Bernhard Breser informierte, dass die Baustoffindustrie endlich wieder kalkulierbare Jahrespreise anbietet. „Dazu hat sich die Lieferung von Baustoffen normalisiert, es gibt bei uns derzeit keine Engpässe“, sagt Breser. Womit trotz aller Schwierigkeiten optimistisch in das Baujahr 2023 geblickt wird.