Auch Vermieter brauchen Unterstützung

„Der Bedarf war da“, erinnert sich Günter Moser, Präsident des Österreichischen Eigentümer- und Vermieter-Verbandes, an die Gründungsidee, die eigentlich im Gespräch im Freundeskreis entstand, „es gab so viele Vermieter, die Probleme hatten, aber keinen Interessensverband, um sie zu unterstützen.“

Das hat sich mit der Gründung des ÖEVSV im Jahr 2010 geändert. Während die Mieter schon seit 1945 geschützt waren, waren es die Vermieter erst mit dieser Vereinsgründung. Die Probleme der Anfangszeit spiegeln das Misstrauen wider: „Braucht man so etwas überhaupt? Die Vermieter sind ja sowieso böse und auch noch reich.“

„Dem ist natürlich nicht so, der Großteil unserer Mitglieder hat eine bis drei Wohnungen, oft auch noch mit Krediten belastet“, so Moser, „viele schafften sich damals Wohnungen als Altersvorsorge an, waren aber nicht informiert, welche Mietobergrenzen es gab und gibt, und konnten so die dafür aufgenommenen Kredite nicht bedienen. Es herrschte also Beratungsbedarf.“

Niederlassungen in Baden, Griffen, Schwanenstadt und Innsbruck

Das rasche Anwachsen der Mitgliederzahlen bestätigt die Notwendigkeit dieses Vereins. „Die Vermieter waren oftmals der Willkür der Mietervereinigungen ausgeliefert.“ Heute zählt der ÖEVSV bereits 32.000 Mitglieder, die hier im Bedarfsfall Unterstützung finden. Niederlassungen gibt es in Baden bei Wien, in Griffen, Schwanenstadt und Innsbruck.

„Wir versuchen das Netz so aufzubauen, dass wir von jeder Landeshauptstadt in maximal einer Stunde zu erreichen sind“, erläutert Moser, „geplant sind Niederlassungen in Vorarlberg, der Steiermark, Salzburg, Wien und im Burgenland. Die steigende Nachfrage belegt die jährliche Verdoppelung oder Verdreifachung der Mitgliedschaften. Die Mitarbeiter der Organisation sind bestens geschult und natürlich mit allen Fragen des Mietrechts vertraut.“

Was der ÖEVSV seinen Mitgliedern bietet, ist nicht wenig. „Wir unterstützen bei allem, was mit der Vermietung zu tun hat. Das umfasst die Suche nach Mietern, das Erstellen der Betriebskostenabrechnung, wir bieten Hilfe bei der Vertragserrichtung, bei der Wohnungsübergabe und -rücknahme und begleiten in Gerichtsverfahren“, fasst Moser zusammen.

Eine wirkliche Herausforderung war die Coronazeit, geprägt durch ein drastisches Ansteigen der Mietstundungen. „Wir haben bei den betroffenen Mietern bis zu drei Monatsraten übernommen, das Geld konnte dann in 60 Monatsraten zinsfrei zurückgezahlt werden“, umreißt Moser die vom ÖEVSV getroffenen Maßnahmen, für die über sieben Millionen Euro aufgebracht wurden, „denn uns war klar, dass die vom Gesetzgeber vorgeschlagene Regelung einer Rückzahlung in drei Monaten völlig unrealistisch war.“

Ein weiteres Sicherheitsnetz bietet der Verein seit 2016 mit der Gründung eines Fonds, des ADVAG (Association der Vermieter auf Gegenseitigkeit zum Schutz vor Mietausfall). In diesen auf Gegenseitigkeit beruhenden Fonds zahlen die Teilnehmer einen monatlichen Betrag (1,5 Prozent der Mieteinnahmen). Im Gegenzug bekommen sie 100-prozentigen Schutz bei Mietausfällen sowie bei Verfahrenskosten, Anwalts- und Delogierungskosten.

„Wenn ein Vermieter eine Wohnung hat und die Mieteinnahmen ausfallen, ist das ein Verlust von 100 Prozent“, gibt Moser zu bedenken, „hier kann wirklich Schaden verhindert werden und dieses System funktioniert sehr gut.“

Voraussetzung für die Fondsbeteiligung ist die Mitgliedschaft beim ÖEVSV – 60 Prozent der Mitglieder zahlen bereits in den Fonds ein. „Oft genug konnten wir so Wohnungsverlust und Gerichtsverfahren abwenden“, erzählt Moser aus seiner reichen, langjährigen Erfahrung und erinnert sich an einen drastischen Fall: „Damals konnte eine Räumungsklage aufgrund von Mietzinsrückständen abgewendet werden, der geschuldete Betrag wurde über den Fonds beglichen, inzwischen bezahlt die Mieterin regelmäßig – und das seit vier Jahren.“

Welchen Rat gibt Günter Moser Leuten, die vermieten wollen? „Wichtig ist es, dass man sich vorher an uns wendet, um Fehler zu vermeiden. Es gibt alleine bei der Berechnung des Mietzinses so viele Varianten oder Fehlerquellen, dass man sich unbedingt rechtzeitig informieren sollte.“

