Dem Wandern sollen mit der Route neue Impulse gegeben werden. Das Leuchtturm-Projekt „Bernstein Trail“ hat Burgenland Tourismus gemeinsam mit den Tourismusverbänden gestartet.

Der erste buchbare burgenländische Weitwanderweg wurde nun von Landeshauptmann Hans Niessl, Landesrat Alexander Petschnig, Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton und Günter Mussnig von „Trail Angels“ präsentiert.

Copyright Burgenland Tourismus

Mit dem „Bernstein Trail“ wird eine für Wanderfreunde interessante Route in Verbindung mit der antiken Bernsteinstraße neu erschlossen. Der Wanderweg soll die Sehenswürdigkeiten sowie die pannonische Landschaft am Wegesrand erlebbar machen und über eine eigene Verkaufsplattform mit einem neuartigen Buchungs- und Reservierungstool gebucht und genützt werden können.

„Ich freue mich, dass Burgenland Tourismus das Thema Wandern im Land touristisch stärker erschließen möchte. Mit dem ,Bernstein Trail‘ wird gemeinsam mit den Tourismusverbänden das Angebot um einen landesweiten Weg erweitert. Damit wird nun dem aktuellen Weitwanderboom auch im Burgenland Rechnung getragen“, freute sich Landeshauptmann Niessl bei der Präsentation.

„Genusswandern“ für alle Generationen

„Die Nachfrage nach Wanderangeboten hat sich äußerst dynamisch entwickelt. Das Wandern ist entstaubt und findet auch bei jungen Menschen steigenden Anklang“, so Tourismuslandesrat Alexander Petschnig.

„Auf einer Webplattform mit einem einzigartigen Informations-, Buchungs- und Managementsystem wird der Gast eine Vielzahl an Informationen zu den Routen und deren Etappen finden. Nächtigungsmöglichkeiten, buchbare Packages sowie Infos zu Gepäcktransfer oder Shuttleservice sollen die Planung erleichtern“, erklärte Petschnig.

„Das Burgenland möchte auch vom Wandertrend profitieren und setzt dabei auf das ‚Genusswandern‘. Wanderer können sich nicht nur auf einheitlich markierte Wanderwege und eine reizvolle Landschaft freuen, sondern auch auf ein reichhaltiges kulturelles und kulinarisches Angebot entlang der Routen. Ab Herbst soll der Gast den ,Bernstein Trail‘ online buchen können“, so Geschäftsführer Hannes Anton.

„Bernstein Trail“ – Ost- und Westroute

Der Routenverlauf wird gerade ausgearbeitet und folgt zum Teil der historischen Bernsteinstraße. Er ist in eine Ost- (324 Kilometer, 14 Etappen) und eine Westvariante (370 Kilometer, 17 Etappen) aufgeteilt.

Die Ostroute soll durch den Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel und die Freistadt Rust führen und – über Abstecher nach Ungarn – weiter ins mittlere Burgenland sowie durch die beiden Naturparke Geschriebenstein-Írottkő und Weinidylle. Durch die Fährverbindung über den Neusiedler See ist die Ostroute saisonal etwas eingeschränkt.

Die Westroute soll entlang des Leithagebirges, durch Eisenstadt und die Freistadt Rust gehen und – ebenfalls über Ungarn – durchs Mittelburgenland und durch die südburgenländischen Thermenorte Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach. Der Start für beide Routen ist in Petronell-Carnuntum geplant und soll in St. Martin an der Raab enden.

Unterstützt wird dieses Vorhaben von „Trail Angels“, einer erfahrenen Agentur, die wesentlich an der Entwicklung des bekannten Alpe-Adria-Trails beteiligt war.