In diesem werde die Landesregierung aufgefordert, die Finanzierung der für das Land erbrachten Leistungen mit einem Leistungsvertrag in zumindest "der bisherigen Höhe und Form sicherzustellen", so die Kammer per Aussendung.

Die Resolution sei sowohl von den Kammerräten des Bauernbundes sowie der SPÖ-Bauern unterfertigt worden. In dem Beschluss wurde erneut vor einer massiven Personalreduktion gewarnt, sollte die Landesregierung die geplante Kürzung der Landesmittel um eine Million Euro umsetzen. Auch die Beratungsinfrastruktur und das Weiterbildungsprogramm würden betroffen sein.

Bereits nach der ersten Verhandlungsrunde zum neuen Leistungsvertrag hatte die Kammer ihre Bedenken öffentlich kundgetan, Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ) hatte sich damals überrascht über diese Vorgehensweise gezeigt. Nach einem zweiten Treffen ist eine weitere Gesprächsrunde für kommenden Montag vorgesehen.