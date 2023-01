Beste Weine bald in eigenen Burgenland-Gläsern

Werbung

Im Martinsschlössl in Donnerskirchen fanden sich wieder prominente Vertreter der Branche, Experten und Weinkenner zum Tasting ein: Der Inhalt spielte dabei wie immer eine wesentliche Rolle, bewertet wurden jedoch die Gläser. Weintourismus-Geschäftsführer Christian Zechmeister hatte seine guten Kontakte genutzt, um die bekannten Glasproduzenten Riedel zur Verkostung zu laden. Mit im Gepäck waren verschiedene Stielgläser, aus denen die Jury das künftige burgenländische Weißwein- und Rotweinglas auswählte.

Jetzt werden diese noch mit Burgenland-Branding versehen; zum Einsatz kommen sie dann nicht nur bei Events, sondern auch im „myburgenland“-Shop, der im Frühjahr im Outlet-Center Parndorf entstehen wird, wie Tourismus-Chef Didi Tunkel kürzlich angekündigt hat. Die Burgenland-Gläser werden dort vor Ort genutzt und können jeweils im Doppelpack auch für zuhause gekauft werden.

„Allrounder-Glas“ im edlen Design

„Die Weißweingläser sind für klassischen Welschriesling oder Veltliner ebenso geeignet wie etwa für Burgunder“, zeigt sich Weintourismus-Geschäftsführer Zechmeister mehr als zufrieden mit dem letztlich relativ eindeutigen Ergebnis der Verkostung. Bei den Rotwein-Gläsern habe man sich vor allem auf Blaufränkisch und Zweigelt konzentriert.

In die Jury eingeladen waren die Vertreter der burgenländischen DAC-Regionen sowie der Weinwirtschaft, einzelne Medienvertreter und Experten. Sie verkosteten, welche Gläser sich bei den Kriterien Geruch und Geschmack am besten bewähren konnten. Und weil der Inhalt, wie eingangs erwähnt, ebenso wichtig ist, wurde eine repräsentative Auswahl an heimischen Weißen und Roten eingeschenkt: Welschriesling vom Weingut Liegenfeld, Chardonnay Stein von Wurzinger, Leithaberg DAC aus dem Ried Himmelreich (Weingut Sommer), Gloria 2020 (Kollwentz), der „Unplugged“-Zweigelt von Hannes Reeh, der Eisenberg DAC Reserve (Jalits, Ried Fasching) sowie die Cuvée Opus Eximium 2019 (Gesellmann).