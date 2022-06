Das Burgenland in Zahlen: Wir wachsen

Werbung

Vielleicht müssen wir ja in Zukunft nicht nur vom Süd- und Nordburgenland, sondern auch vom West- und Ostburgenland sprechen. Auf den ersten Blick malt die jüngste Bevölkerungsstatistik ja das bekannte Bild: Der Norden wächst, ja, explodiert schon fast.

(Fast) alle wachsen. Der Bezirk Eisenstadt nahm besonders zu, ebenso Neusiedl und Oberwart, der bis zur Jahrtausendwende noch der größte Bezirk war. Den Abwanderungstrend stoppen konnten Jennersdorf und Oberpullendorf, Güssing verlor erneut an Bevölkerung (seit 1971 schon 13 Prozent). Foto: BVZ

Bezirk und Stadt Eisenstadt sind von 2020 auf 2021 um 725 Hauptwohnsitzgemeldete gewachsen und sorgten damit für die Hälfte des Landeswachstums. Aber 2021 weisen fast alle Bezirke ein Bevölkerungsplus auf, sogar Oberpullendorf und Jennersdorf, die 2020 noch an Bevölkerung verloren hatten. Nur im Bezirk Güssing geht der Abwärtstrend weiter.

Insgesamt legte das Burgenland 2021 um rund 1.500 Menschen zu, das sind 0,5 Prozent und ziemlich genau der Mittelwert im Bundesvergleich. Dieser wird von Vorarlberg angeführt, das bis in die Siebziger-Jahre noch bevölkerungsärmer war als das Burgenland.

Weniger Kinder, mehr Binnen-Zuwanderung

Das Wachstum liegt jedenfalls nicht an der historisch niedrigen Geburtenrate, 2.240 Geburten stehen mit 3.600 besonders vielen Todesfällen gegenüber. Nur der Zuzug von 3.000 Menschen hat den negativen Geburtensaldo ausgeglichen. 2.000 sind aus anderen Bundesländern ins Burgenland gekommen.

Das sei „überraschend viel“, ist sogar der Leiter des Statistik-Referates der Landesregierung, Manfred Dreiszker, überrascht. Der Verdacht, dass im Corona-Jahr 2021 besonders viele „Stadt-Flüchtlinge“ dabei waren, sei für ihn naheliegend. Ob Ukraine-Flüchtlinge die Statistik beeinflusst hätten, sei noch nicht absehbar.

Zuzug zum Zug (und zur Autobahn)

Geht man bei der Bevölkerungsverteilung in die mehrjährigen Details, ist eines deutlich: Die Gemeinden in der Nähe von Bahnlinien und Autobahnen weisen Wachstumsraten auf (auch im Landessüden), die in der Peripherie verlieren an Bevölkerung (auch im Landesnorden). Bevölkerungsstatistisch gibt es kurioserweise also eher ein Ost-West-Gefälle, als die oft beklagten Nord-Süd-Unterschiede.