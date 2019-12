Der Aufsichtsrat hatte am Dienstag den Jahresabschluss genehmigt, samt einem Investitionsprogramm von über 400 Mio. Euro, berichtete Aufsichtsratsvorsitzender Hans Peter Rucker. Das Investitionsprogramm für die kommenden Jahre setze die bisherige Strategie fort. Man setze dabei stark auf Regionalität, auf Projekte im Burgenland und auf Ökologie durch die Forcierung der erneuerbaren Energieträger Wind Fotovoltaik und Fernwärme, sagte Rucker.

"Alles, was wir uns vorgenommen haben, ist auch aufgegangen", stellte Gerbavsits fest. Der gestiegene Umsatz sei bedingt durch außerordentlich gutes Windaufkommen, Windstrom sei auch deutlich besser vermarktet worden als ursprünglich budgetiert. Die "hervorragende Entwicklung" und das gute Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres würden der Energie Burgenland ermöglichen, "das größte Investitionsprogramm in der Unternehmensgeschichte" umzusetzen, so der Vorstandsvorsitzende.

Positive Effekte durch Auflösung von US Cross Border Lease

Bis 2025 werde man alleine im Bereich der erneuerbaren Energie mindestens 420 Mio. Euro investieren - zusätzlich zum normalen, jährlichen Volumen von etwa 60 bis 80 Mio. Euro. Im Unternehmen selbst entstünden dadurch mindestens 30 neue Arbeitsplätze. Im Detail sollen 233 Mio. Euro in die dritte Windausbauphase sowie mindestens 36 Mio. in Fotovoltaikprojekte investiert werden. 115 Mio. Euro sollen in den Netzausbau fließen. Im Bereich Fernwärmeausbau und Biomasse seien Investitionen von 31 Mio. Euro geplant.

Für das neue Geschäftsjahr erwarte man einen weiter steigenden Jahresüberschuss. "Wir gehen von über 30 Mio. Euro aus", berichtete Gerbavsits. Zurückzuführen sei dies auch auf positive Effekte aus dem Verkauf von Wertpapieren, die nach Beendigung der US Cross Border Lease Transaktion nicht mehr als Besicherung benötigt worden seien.

Der Verkauf der Wertpapiere ermögliche es, im laufenden Geschäftsjahr sämtliche Investitionen im Ausmaß von rund 150 Mio. Euro aus Eigenmitteln finanzieren zu können. Die Auflösung des Cross Border Lease habe mit rund 1,6 Mio. Euro positiv zum vergangenen Geschäftsjahr beigetragen. In Summe habe man bei der ganzen Transaktion von 2001 bis zum Abschluss 2019 "ein positives Ergebnis" erzielt, betonte Gerbavsits.

Mehrere Projekte auf Schiene

Bei der Energie Burgenland seien derzeit mehrere Projekte auf Schiene. So sei man gemeinsam mit Wien Energie, EVN und Energie Steiermark am Green Energy Lab beteiligt, berichtete Vorstandsdirektor Alois Ecker. Dabei gehe es um Projektvolumina im Ausmaß von rund 150 Mio. Euro im Bereich energiesparender, ökologisch sinnvoller Innovationslösungen.

Das Burgenland beschäftige sich im Rahmen des Green Energy Lab mit einem Heat Water Storage Projekt. Dabei soll, vereinfacht erklärt, Warmwasser als Speicher für Energie genutzt werden.

In Neusiedl am See sei ein Power to Heat Projekt in Umsetzung. Dabei werde aus Überschuss-Strom Wärme erzeugt. Ohne Strom und ohne Zusatzheizung könne damit bis zu zehn Stunden die Heizung für Neusiedl betrieben werden, so Ecker.

Betreffend Elektromobilität gebe es im Burgenland mittlerweile 150 Ladepunkte. Binnen fünf Jahren soll sich die Zahl mehr als verdoppeln. Im Bereich von Wasserstoff zum Antrieb von Fahrzeugen arbeite man an einem Projekt mit Postbus, wo der Busverkehr eventuell umgestellt werden könne, erläuterte Ecker.

80 Prozent der Stromzähler getauscht

Zum Thema Stromzählertausch berichtete Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits, im Burgenland seien schon 80 Prozent der neuen Smart Meter installiert. "Wir werden unser Ziel, 95 Prozent auszurollen, schon Ende nächsten Jahres erreichen." Damit sei man zwei Jahre früher fertig, als es gesetzlich erforderlich wäre.

Was die Probleme beim Windradbauer Enercon betrifft, der auch im Burgenland zahlreiche Windkraftanlagen errichtet hat, sei die Zusammenarbeit bis jetzt davon unberührt, sagte Gerbavsits. Das Unternehmen habe eine Restrukturierungsphase vor sich, jedoch sehe niemand in der Branche, dass Enercon jetzt quasi umfallen könnte.

In der Causa Begas sei der nächste Prozess kommendes Jahr zu erwarten, so Gerbavsits. Was den Schaden betreffe, habe die Energie Burgenland als Rechtsnachfolgerin bisher "über sieben Mio. Euro" zurückgeholt.

Gerichtlich beschäftigt hatte die aus der Fusion von BEWAG und Begas hervorgegangene Energie Burgenland auch der Prozess gegen die 2011 entlassenen Ex-BEWAG-Vorstände. Die Energie Burgenland habe in der Causa "nie eine strafrechtliche Anzeige gemacht. Das ist von der Korruptionsstaatsanwaltschaft selbst gekommen", betonte Gerbavsits.

Nach der durch den Aufsichtsrat ausgesprochenen Entlassung sei man von beiden Managern geklagt worden - von Hans Lukits auf etwa 500.000 und von Josef Münzenrieder auf rund 350.000 Euro. Auch, wenn es für Lukits nun einen Freispruch im Zweifel gegeben habe - "und ich gönne ihm den wirklich", sagte Gerbavsits - halte er fest, dass die Entlassung des Ex-BEWAG-Chefs 2013 vom Oberlandesgericht bestätigt worden sei.

Von den 500.000 Euro seien etwa 130.000 Euro entlassungsunabhängige Ansprüche übrig geblieben. "Die stehen ihm zu, das ist ja gar keine Frage", so der Energie Burgenland Vorstandschef. Es gebe dazu Gespräche mit Lukits und seinen Anwälten und dann werde es eine Lösung geben. Der EX-BEWAG-Chef hatte nach seinem Freisprich angekündigt, ein Buch zu schreiben. Dieses sei nun fast fertig, berichtete die Wochenzeitung BVZ am Mittwoch.