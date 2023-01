PKW-Neuzulassungen im Jahr 2022: Mehr Elektro als Diesel-PKW

Werbung

Im Jahr 2022 ging die Anzahl der PKW-Neuanmeldungen in Österreich im fünften Jahr hintereinander zurück. 215.050 neuangemeldete Autos 2022 sind sogar deutlich weniger als noch 1990 angemeldet wurden (288.636). Die Anzahl von neu zugelassenen Motorrädern hat sich dafür von 20.059 auf 43.651 mehr als verdoppelt. Ausgerechnet für das Pendler-Land Burgenland hatte die Statistik Austria in ihrem Bericht aber eine Überraschung parat: Die Anzahl an E-Auto-Neuzulassungen (1.097) überschritt die Anzahl an neuen Diesel-PKW (1.083) knapp, aber doch. Mit 2.760 neuzugelassenen Benzinern ist diese Verbrennungsform immer noch die beliebteste, gefolgt vom Hybrid-Antrieb (1.212 Benzin/Elektro und 344 Diesel/Elektro). Das Burgenland braucht den Österreich-Vergleich übrigens nicht zu scheuen: Rechnet man die als besonders CO2-arm geltenden Antriebsarten Elektro und Hybrid zusammen, ist deren Anteil an allen Neuzulassungen 40,8 Prozent und damit ziemlich genau der Bundesschnitt von 41,1 Prozent. Am besten ist hier Salzburg (44,5 Prozent), am schlechtesten Kärnten (37 Prozent).

Schaut man sich umgekehrt den Anteil der als besonders umweltschädlich geltenden Diesel-Motoren an, so hat das Burgenland den Bestwert: Nur 16,7 Prozent haben einen Diesel neu angemeldet. Zweitbester ist NÖ mit 19,9 Prozent. Diesmal nimmt Salzburg den letzten Platz ein, mit einem Diesel-Anteil von 24,9 Prozent.