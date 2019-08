Hat die Kryptowährung noch im Jahr 2018 einen Wertverlust von rund 80 Prozent erleben müssen, so konnte der Bitcoin von Januar bis Juni 2019 von 3.500 US Dollar auf knapp 14.000 US Dollar klettern. Glaubt man den aktuellen Prognosen, so ist der Höhenflug noch lange nicht zu Ende - selbst vom Überspringen der 1 Millionen US Dollar-Grenze wird bereits gesprochen.

Sollte man also jetzt in den Bitcoin investieren, sich mit einer anderen Kryptowährung - etwa dem Ripple oder Ether - befassen oder ganz die Finger von den digitalen Währungen lassen?

Fakt ist: Wer sein Geld in den Kryptomarkt steckt, der kann durchaus hohe Gewinne verbuchen - jedoch ist der Markt volatil, sodass es immer wieder zu einer Trendumkehr kommen kann. Hohe Verluste können daher nie ausgeschlossen werden.

Welche Handelsarten gibt es?

Möchte man in den Kryptomarkt investieren, so stehen drei Handelsarten zur Verfügung: So kann man mit Differenzkontrakten handeln, es gibt das Futures-Trading und auch Exchanges, über die man dann direkt Coins einer Kryptowährung kaufen kann.

CFDs

Wer sich für den Handel mit Differenzkontrakten (Contract for Difference; CFD) interessiert, der handelt nicht direkt an der Börse, sondern in einem von der EU regulierten Markt. Die Käufe wie Verkäufe erfolgen direkt über den CFD-Broker. Im Hintergrund werden vom Market Maker dann die Handelsoptionen zur Verfügung gestellt - dieser legt die Kurse sowie die Bedingungen für den An- oder Verkauf fest.

Interessiert man sich für den CFD-Handel, so ist es wichtig, dass man sich für einen regulierten Broker entscheidet. Im Zuge des Brokervergleichs ist es auch ratsam, sich mit den im Internet zu findenden Test- wie Erfahrungsberichten auseinanderzusetzen. So bekommt man relativ schnell einen Überblick, ob es sich um einen empfehlenswerten Broker handelt oder nicht.

Kryptobörsen

Über Kryptobörse kann man direkt Coins der jeweiligen Kryptowährung erwerben. Hier tauscht man dann sodann seinen Euro gegen Bitcoin, Ether oder auch Ripple. Die Coins werden dann in einem digitalen Portemonnaie (Wallet) aufbewahrt. Steigt der Kurs der Kryptowährung, so können die Coins dann gewinnbringend verkauft werden. Um etwa Bitcoin zu kaufen, benötigt man nur ein Konto bei einer Kryptobörse, muss sein Konto dann mit Fiatgeld (etwa Euro oder US Dollar) aufladen und dann die gewünschte Summe gegen die Kryptowährung tauschen.

Futures

Wer auf dem Rohstoff- wie Aktienmarkt handeln möchte, der hat mit Futures die kosteneffizienteste Variante für sich gefunden. Hier gibt es standardisierte Verträge, damit das Asset dann zu einem im Vorfeld bestimmten Preis ge- oder verkauft werden kann. Der Geschäftsabschluss erfolgt in der Zukunft. Der Vorteil dieser Handelsart? Die Risiken werden reduziert.

Lang- oder kurzfristig?

Investoren können in der Regel in zwei Kategorien eingeteilt werden - es gibt die Langzeit- sowie die Kurzzeitinvestoren. Wer innerhalb kürzester Zeit hohe Gewinne verbuchen will, gehört in die Kategorie der Kurzzeitinvestoren. Hier spekuliert man mit extremen Kursbewegungen - es geht dabei um Tage oder auch nur um wenige Stunden, in denen man sein Geld in den Kryptomarkt investiert.

Anders hingegen, wenn langfristig investiert werden soll. Hier sitzt man mitunter auch Talfahrten aus. Denn gerade der Kryptomarkt ist bekannt dafür, dass es auch immer wieder nach unten gehen kann. Ganz egal, wofür man sich am Ende entscheidet: Verluste sind in beiden Fällen möglich - es gibt keine Gewinngarantie.

Nachteile sind nicht zu unterschätzen

Die Vor- wie auch Nachteile liegen klar auf der Hand: Ein Investment in den Kryptomarkt ist ausgesprochen einfach - entweder erwirbt man Coins über eine Börse oder entscheidet sich für einen Broker, der den CFD-Handel mit den digitalen Währungen anbietet. Zudem sind hohe Gewinne möglich, sofern sich der Markt in die vom Trader gewünschte Richtung bewegt.

Zu beachten ist jedoch, dass es immer wieder in die andere Richtung gehen kann. Hohe Verluste können daher nie ausgeschlossen werden. Das ist zugleich auch der größte Nachteil.

