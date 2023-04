Burgenland-Card für 8.100 Tourismus-Mitarbeiter

Seit Kurzem haben alle Tourismusbetriebe im Land die Möglichkeit, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die kostenlose Burgenland-Card zu beantragen: Rund 8.100 Personen können damit die Vorteile nutzen, also freie Eintritte, Ermäßigungen oder Rabatte bei mehr als 270 Attraktionen. Damit werde auch das Arbeitsumfeld aufgewertet, heißt es beim Burgenland Tourismus mit Blick auf fehlende Nachwuchskräfte und Imageprobleme der Branche.

„Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden sind, dann strahlt das auch nach außen“, meint Landeshauptmann und Tourismus-Referent Hans Peter Doskozil zur Aktion: „Die Einführung der Burgenland-Tourismus-Mitarbeiter-Card fördert nicht nur die Wertschätzung für diese wichtige Branche, sie positioniert auch das Burgenland als attraktiven Arbeitgeber.“

Beim Burgenland Tourismus will man sowohl für die Gäste, als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv sein, sieht Geschäftsführer Didi Tunkel eine „Win-win-Situation“ und nicht nur „ein schönes Goodie“, immerhin werden damit auch die zahlreichen Attraktionen im Land beworben: „Zusätzlich sollen die Attraktivität der Tourismusberufe erhöht und das Arbeitsplatzangebot im Tourismus schmackhaft gemacht werden. Mit diesem Employer-Branding-Vorzeigeprojekt schafft es das Burgenland als erstes Bundesland in Österreich, eine innovative Mitarbeiter-Card in der Tourismus-Branche flächendeckend auszurollen.“

Extras in allen Tourismusbereichen

Die Kosten für die Karte werden vom Burgenland Tourismus getragen. Allen anspruchsberechtigten Betrieben wurde Anfang April ein Zugangslink zum Mitarbeiter-Card-Portal zugesendet. Die Mitarbeiter-Card ist Teil des Gesamtprojektes Burgenland-Card und öffnet die Tür zu über 270 regionalen und überregionalen Attraktionen und Freizeiteinrichtungen vom Neusiedler See über Mittelburgenland-Rosalia bis zum Südburgenland.

Neben Kultur, Bewegung, Familie, Wellness, Wein und Kulinarik gibt es Sonderpreise bei Rad- und E-Bike-Verleihstationen und die Radfähren-Nutzung zum halben Preis. Die Angebote der Card werden stetig erweitert, die aktuelle Liste der Bonuspartner kann auf ma-card.burgenland.info eingesehen werden.