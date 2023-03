Burgenländische Wein-Kampagne auch bei Werbepreisen heiß begehrt

Werbung

„So einen Wein spielt’s nur da!“ Der Slogan hat sich in kurzer Zeit überall verbreitet, getragen von Burgschauspieler und Bildschirm-Star Nicholas Ofczarek. Denn der Publikumsliebling verkörpert den Wein dabei quasi höchstpersönlich – als Leithaberg Weißburgunder, Rosalia DAC Rosé, Mittelburgenland DAC Blaufränkisch oder Eisenberg DAC Blaufränkisch überzeugt Ofczarek mit vollem Körpereinsatz.

Die Weintourismus-Kampagne des Burgenland Tourismus wird mit den aktuellen Werbewert- und Kontakt-Analysen nun in Zahlen gegossen: 51,3 Millionen Bruttokontakte, ein Brutto-Werbewert von rund 890.000 Euro und über 2,1 Millionen Video-Viewer, die den TV-Spot zu 100 Prozent gesehen haben, kommen unterm Strich zusammen.

Mit den Spots, Sujets und digitalen Werbeformen hat der Weintourismus auch bei internationalen Awards für Aufsehen gesorgt: Der Werbe-Amor in Bronze sowie eine Nominierung zum Staatspreis Werbung konnten 2022 eingefahren werden. Derzeit ist die Kampagne national und international beim Clio Award, The One Show, ADC Award und dem CCA mit guten Chancen auf Spitzenplatzierungen im Rennen, weitere Award-Shows und Festivals sollen folgen.

Vorfreude auf die Fortsetzung

„Mut zahlt sich in der Werbung aus“, stellt Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil fest: „Die Entscheidung, gemeinsam mit Nicholas Ofczarek zu gehen, hat sich bezahlt gemacht.“ Eine Kampagne müsse qualitativ auf hohem Level sein, aber auch polarisieren. Und diese Kriterien werden durchaus erfüllt.

Auch Weintourismus-Obmann Herbert Oschep meint, die Zahlen der Kampagne sprechen für sich: „Wenn wir bedenken, dass 2022 bereits 21 Prozent der Besucher im Burgenland den Wein und Kulinarik-Urlaub als Hauptmotiv nennen, sind wir mit unseren Initiativen auf einem sehr guten Weg.“ „Urlaub beim Winzer“, der Weinpreis „Rot-goldene Traube“ und eben die Werbe-Inszenierung werden hier genannt. „Ich freue mich schon auf die kreativen Ideen zur Fortsetzung dieser auch international aufsehenerregenden Kooperation“, mach Oschep neugierig.