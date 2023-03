„Das Ende des Neusiedler Sees?“

Werbung

„Wir müssen diese Diskussion führen, immerhin geht es um unsere Zukunft“, eröffnete Esterházy-Stiftungsdirektor Stefan Ottrubay am vergangenen Dienstag im schicken Wiener Tagungsort „K47“ die Buchpräsentation. Sein Buch – es trägt den hoffnungsvollen Beinamen „Weißbuch“ – will eben diese Diskussion anstoßen. Vorab müsse aber der See in seiner touristischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Dimension verstanden werden, da jede dieser Ebenen vor anderen Herausforderungen stehe, betonte Pannatura-Leiter und Esterhazy-Geschäftsführer Matthias Grün.

Tatsächlich zeigte sich im Laufe der Diskussion, dass die Lösung für die Einen ein existenzielles Problem für die Anderen darstellen können: Greifen wir zu stark in die Natur ein, etwa indem wir den See auf Teufel-Komm-Raus mit Donauwasser, dotieren, droht ein Zicksee-Szenario. Der wurde durch Entwässerungsmaßnahmen¨– die sich als äußerst kurzsichtig, da Regen-abhängig herausgestellt haben – erfolgreich in seiner Existenz bedroht. Den Tourismus könnte das also nur kurzfristig freuen. Ein Austrocknen schadet diesem dafür ganz unmittelbar. Und auch wenn es dem Wesen des Sees nützt: Die Gefahr der Austrocknung ist auch, dass Schlammverwehungen schädlich für die Menschen der Anrainergemeinden sind.

All diese verschiedenen Problemstellungen in ein Buch zu packen, ist dem Herausgeber-Trio Christian Janisch, Anton Lang und Bibi Watzek auf lesenswerte Art und Weise gelungen. Das große Verdienst des Buches ist aber, eine Quasi-Anthologie der pannonischen Natur-, Geo- und Hydrowissenschaften darzustellen: Beim Durchblättern des Namensverzeichnisses möchte man meinen, die naturwissenschaftlichen Fakultäten von Uni Wien und TU Wien bestünden ausschließlich aus Burgenländerinnen und Burgenländern.