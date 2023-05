Franz Schellhorn: „Wir leben von den Menschen, die Extrameter gehen“

NÖN: Herr Schellhorn, in Österreich flossen im Jahr 2020 mit 1.475 Euro pro Kopf so hohe Corona-Wirtschaftshilfen wie sonst nirgendwo in Europa. Der EU-Schnitt lag bei 325 Euro. Schmerzt Sie das als Neoliberaler?

Franz Schellhorn: Erstens sehe ich mich nicht als Neoliberaler, sondern als klassischer Wirtschaftsliberaler. Neoliberal ist in Österreich ein Schimpfwort. Was den ersten Lockdown angeht, habe ich noch Verständnis. Da hatten alle das Gefühl: Die Welt geht unter. Wenn der Staat Unternehmern das Ausüben ihres Zwecks verbietet, aus gesundheitlichen Gründen, dann muss es natürlich eine Entschädigung geben. Damals hatte man die Wahl schnell oder gezielt zu helfen. Man hat sich für die schnelle Hilfe entschieden, weil man die Illiquidität vieler befürchtet hat. Da gibt es natürlich Steuerverluste. Es hat Über-, aber auch Unterförderungen bei einigen gegeben. Das kann man kritisieren, aber da würde ich mich nicht so weit hinauslehnen. Im zweiten und dritten Lockdown schaut es schon ein bisschen anders aus. Da hätte man viel daraus lernen können. Jetzt machen wir dasselbe wieder mit den Energiesubventionen, etwa bei Strom. Wir sind nicht sehr gut im Lernen.

Sie sind kein Anhänger der Übergewinnsteuer. Aber muss die öffentliche Hand Energiekonzerne, die sich an der Strombörse verkalkuliert haben, mit Milliardendarlehen retten?

Schellhorn: Wenn ein großer Versorger mit zwei Millionen Kunden Insolvenz-gefährdet wäre, müsste die öffentliche Hand auf jeden Fall einschreiten. Wenn ein Unternehmen systemrelevant ist, muss die öffentliche Hand es retten. Das kann über eine Beteiligung passieren, in Form von Partizipationskapital zu guter Verzinsung oder eben mit einer Teilprivatisierung, damit dann dieses Unternehmen möglicherweise beim nächsten Mal transparenter vorgeht.

Warum lehnen Sie Übergewinnsteuern ab?

Schellhorn: Das Problem ist ja, woran man die festmachen soll. Wir kommen hier schnell in eine moralische Debatte, welcher Gewinn überhöht ist und welcher nicht. Da macht man ein Fass auf, das man dann nicht mehr zukriegt. Da würde ich vorsichtig sein. Ein klassischer Fall für eine Übergewinnsteuer wäre beispielsweise der Impfstoffhersteller Biontech gewesen: Biontech war mit dem Impfstoff ein eindeutiger Krisengewinner mit horrenden Gewinnen. Gott sei Dank gibt es dieses Unternehmen. Im Energiebereich wäre dieses Problem ganz einfach zu lösen, weil die Unternehmen ja der öffentlichen Hand gehören. Als öffentlicher Mehrheitseigentümer fordere ich eine höhere Sonderdividende und hole mir so das Geld ab, ohne das Vertrauen in den Gesetzgeber und den Aktienmarkt zu zerstören.

„Leistung heißt Arbeit pro Zeit. Und nicht Homeoffice und Vier-Tage-Woche“, sagte KTM-Chef Stefan Pierer in einem Interview. Ist Arbeit in diesen Zeiten wirklich noch der Garant für Wohlstand?

Schellhorn: Pierer hat in dem Sinn recht, dass wir immer noch davon leben, dass mehr Menschen initiativ als nicht initiativ sind. Wir leben von allen Individuen in dem Land, die bereit sind, diesen Extrameter zu machen. Wir leben nicht von den Leuten, die sagen: „Naja, ich bin jetzt bereit, die fünf Meter zurückzugehen.“ Einschränken muss man sich leisten können. Da ist immer die Frage, wie hoch ist der Einfluss des Staates und was wird von ihm ausgeglichen. In Österreich geht Wohlstand durch Arbeit schon lange nicht mehr, weil einfach die Belastung des Faktors Arbeit viel zu hoch ist. Der Staat leistet viel, aber er nimmt sich auch zu viel. Vor allem für das, was er dann leistet. Durchschnittsverdienern bleibt nicht wahnsinnig viel über. Sie sind dafür gut abgesichert bzw. haben zumindest das Versprechen, im Alter gut abgesichert zu sein. Ob dieses Versprechen eingelöst werden kann, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber nochmal: Wir leben von den Menschen, die den Extrameter gehen.

Ob in der Pflege, Industrie oder im Tourismus: Es fehlen überall Fach- und Hilfskräfte. Braucht es Anreize wie die Vier-Tage-Woche, Arbeitszeitverkürzung, Betriebskindergarten oder steuerliche Maßnahmen, um die offenen Stellen im Land zu besetzen?

Schellhorn: Der Staat macht derzeit eigentlich genau das Gegenteil: Er gibt große Anreize weniger anstatt mehr zu arbeiten. Ob in der Energie- oder in der Arbeitskräftefrage: Überall, wo ein Mangel herrscht, muss man schauen, dass man alle Reserven ausschöpft, die man hat. Wir in Österreich stärken immer die Nachfrage. Wir haben aber ein Angebotsproblem. Jetzt trifft immer eine sehr hohe Nachfrage auf geringeres Angebot. Das treibt die Preise nach oben. Und wenn dann alle noch weniger arbeiten, dann wird alles schwieriger. Nach Corona sind viele nicht mehr in die Vollzeit zurückgekehrt. Wir entwickeln uns schon länger immer mehr zu einer Teilzeit-Republik.

Das AMS Niederösterreich stellt im Projekt Magma in Gramatneusiedl (Bezirk Bruck/L.) vormals Langzeitarbeitslose aus der Gemeinde an, mit dem Ziel, sie wieder langfristig in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Sie arbeiten in NGO-Projekten, in der Kommune bzw. auch in Privatunternehmen mit. Ist es schlau, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren?

Schellhorn: Ja, es ist auf jeden Fall schlauer, Arbeit zu subventionieren als die Arbeitslosigkeit. Das ist zweifellos richtig. Weniger schlau ist es, dass man Menschen etwas machen lässt, was man weder braucht noch was die Menschen interessiert. Nur so eine Beschäftigungsgeschichte, dass man etwas macht, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber ich kenne dieses Projekt im Detail nicht. Es hängt ja immer auch davon ab, was investiert man da rein.

Die Kosten im Projekt belaufen sich pro Teilnehmer auf etwa 30.000 Euro im Jahr – so viel wie sonst ein Langzeitarbeitsloser dem Staat im Jahr kostet.

Schellhorn: Am wichtigsten ist es, Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern und dass die Menschen rasch wieder einen Job finden. Am besten wäre es, sofort in den ersten Arbeitsmarkt zurückzukehren – wenn nötig auch in Jobs, die auf Dauer subventioniert werden. Das fände ich besser. Das Hauptproblem in Österreich war bis vor ein paar Jahren, dass die Zeit vergeht und nach zwölf Monaten keiner mehr die Bewerbung angeschaut hat. Das wird sich mit dem jetzigen Arbeitskräftemangel etwas ändern. Wir haben über 300.000 Jobs, die nicht besetzt werden können. Einen besseren Zeitpunkt als heute, um einen Vollzeitjob zu finden, hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Schweden und Dänemark stehen bei Ihnen ganz hoch im Kurs. Was können wir uns von diesen skandinavischen Ländern abschneiden?

Schellhorn: Vieles. Das Wichtigste ist ihr pragmatischer Zugang, der unabhängig von der ideologischen Zugehörigkeit gefunden worden ist. Fast alle Reformen wurden von sozialdemokratischen Regierungen durchgeführt. Die wären von unseren Sozialdemokraten massiv kritisiert worden dafür. Man hat einfach in der Krise Mitte der Neunziger richtig reagiert und eine gute Balance zwischen Fördern und Fordern gefunden. Nicht nur, dass man Geld gibt, sondern auch von der Bevölkerung etwas dafür fordert. Wer von der Allgemeinheit etwas kriegt, hat auch eine Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit.

Die Dänen und Schweden haben rechtzeitig erkannt, dass die demographische Entwicklung so verlaufen wird, wie sie jetzt verlaufen ist. Sie haben vorgesorgt, vor allem mit betrieblicher und privater Altersvorsorge, die die staatliche absichert. Sie arbeiten alle länger als wir. In Schweden arbeiten rund 75 Prozent der 55- bis 64-Jährigen, bei uns sind es knapp 50 Prozent. Wir hatten vor rund 20 Jahren ähnliche Ausgangspositionen, aber es hat sich unterschiedlich entwickelt. Die Steuerlast in Schweden ist ähnlich hoch wie bei uns, aber sie haben nur halb so hohe Staatsschulden, weil sie in guten Konjunkturjahren immer Budgetüberschüsse gemacht haben. Sie haben das gemacht, damit sie ihre Schuldenlast reduzieren, um in schlechten Zeiten wieder Defizite erwirtschaften zu können. Allein von 1995 bis zur Pandemie haben sie drei Mal so viele Überschüsse gemacht wie Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg.

Unglaubliche 28 Milliarden Euro Umsatz wurden im Jahr 2021 im Pfusch erzielt. Ist die Schattenwirtschaft ein Schaden oder ein Gewinn für Wirtschaft und Staat?

Schellhorn: Drüber streiten sich die Wirtschaftsforscher. Es gibt einige, die sich dann nie namentlich zitieren lassen, die sagen, dass man bis zu zehn Prozent des BIP akzeptieren kann, weil da alle besser dran wären und gut selbstversorgt sind. Für andere wiederum ist es ein schwerer Verstoß an der Solidargemeinschaft. Mich wundert, dass die Schattenwirtschaft nicht noch deutlicher gestiegen ist. In Ländern mit einer sehr hohen Steuerbelastung ist auch der Pfusch-Anteil höher. Der amerikanische Ökonom Arthur Laffer hat einmal ausgerechnet, dass die Steuerehrlichkeit am höchsten ist, wenn die Belastung mit Sozialabgaben und Steuern bei ungefähr einem Drittel liegt. Da erzielt der Staat die höchsten Einnahmen, weil es sich für die meisten nicht auszahlt zu riskieren pfuschen zu gehen. Wenn aber die Steuerbelastung sehr hoch ist, dann fühlen sich viele legitimiert, das zu machen.

Mit Blick auf Energiekrise und Rekordteuerung: Was muss die Politik tun?

Schellhorn: Das hören Sie in Niederösterreich nicht gerne, aber ich sag es gern noch mal: alle Energiereserven versuchen zu heben. Das hätte man schon im Februar machen müssen. Vielleicht ist es ja keine Option, aber zumindest muss man alles in die Richtung prüfen und Reserven mobilisieren. Das Zweite ist, dass man die sozial Schwächsten über den Winter bringt. Ich glaube aber nicht, dass 100 Prozent der österreichischen Bevölkerung bedürftig sind. Wenn das so ist, dann haben wir ein grundsätzliches Problem, das wir gar nicht mehr in den Griff kriegen. Wenn alle Unterstützung benötigen, dann wird das die Finanzkraft vor allem der nächsten Generationen massiv überfordern. Gezielt die Schwächeren stützen und für alle anderen als Hochsteuerland die Steuern senken. Das ist die beste Hilfe für den Mittelstand. Die einzige offene Frage ist das Gas: Was passiert, wenn es kein Gas gibt? Ich glaube nicht, dass es kein Gas mehr geben wird. Aber wenn es so ist, sollten wir uns vorher darauf einstellen.

Energiereserven prüfen und heben: Neben Fracking plädieren Sie also für eine Reaktivierung des AKW Zwentendorf?

Schellhorn: Wir sind umzingelt von Atomkraftländern und kaufen Atomstrom zu, dass es nur so rauscht. Selbst bezeichnen wir uns aber immer als atomstromfrei. Das ist eine der österreichischen Bequemlichkeiten sich in der Realität zurechtzufinden. Ich weiß nicht, ob man Zwentendorf reaktivieren könnte. Ich nehme an, dass das nicht geht. Aber wir wollen ja nicht mal mehr kleine Wasserkraftwerke zulassen. In Salzburg gibt es schon lange ein Projekt. Da diskutiert man, ob die Feldmaus schützenswert ist. Wir können uns diesen Luxus nicht leisten. Gerade westliche Länder, die mit hohen Wasserkraftkapazitäten gesegnet sind, stehen derzeit am besten da. Bei uns wird jedes neue Projekt verunmöglicht.

Wo sehen Sie Österreich nach dieser Krisenzeit?

Schellhorn: Wir werden jedenfalls gestärkter und klüger sein. Ob wir dann auch auf einen besseren Weg kommen, werden wir sehen. In den letzten drei Jahren haben wir gesehen, wie viel belastbarer der Mensch ist, als man eigentlich glaubt. Es werden aus meiner Sicht definitiv auch wieder ruhige Zeiten wiederkommen, weil das Belastungsniveau sonst Europa so sehr zusetzt. Wir müssen als Europa dennoch gewisse Realitäten erkennen: Erstens, wir sind nicht mehr das Zentrum der Welt. Zweitens, wir sollten in der Lage sein, uns selbst zu verteidigen. Und drittens, wir sollten nicht zu 80 Prozent von russischem Gas, taiwanesischen Chips und chinesischen Solarpaneelen abhängig sein. Da müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen. Das ist die große Frage. Nicht nur gescheiter werden, sondern auch danach handeln. Die Bereitschaft der Menschen ist da einzusparen und zu verzichten, wo es notwendig ist. Wir werden nicht ins letzte Jahrhundert zurückgehen. Aber allen ist bewusst, dass es eine schwierige Zeit ist.