In Linz fällt der offizielle Startschuss für "EuroSkills 2020" in Graz. Das Team Austria findet sich zum ersten Teamseminar zum ersten Mal in großer Runde zusammen. 52 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden Österreich bei der Heim-EM von 16. bis 20. September im Grazer Messe Congress in 44 Berufen vertreten. Das ist das größte heimische Kontingent in der Geschichte von internationalen Berufsmeisterschaften. Insgesamt kämpfen in Graz rund 650 Starterinnen und Starter aus 30 Mitgliedsländern in 45 Bewerben um die begehrten Europameistertitel. Mehr als 10.000 Zuschauer werden erwartet.



Burgenländischer LKW-Techniker dabei

Mit Ronald Brunäcker ist auch ein Burgenländer dabei. Er wohnt und arbeitet in Donnerskirchen im Bezirk Eisenstadt-Umgebung und ist bei "MLM Matthias Limp Mobilservice" beschäftigt. Brunäcker geht im Bewerb LKW-Technik an den Start.

„Die ,EuroSkills' haben eine besondere Botschaft. Nämlich, dass jeder, der seinen Beruf mit Leidenschaft und Begeisterung ausübt, zu einem echten Berufs-Helden werden kann. Ich gratuliere allen, die es bis in Finale geschafft haben. Besonders freut es mich, dass das Burgenland mit Ronald Brunäcker mit einer Topkraft und Medaillenhoffnung vertreten ist,“ freut sich auch Peter Nemeth, Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland.