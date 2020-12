Eine Novelle des Gemeindebedienstetengesetzes, die bei der Budgetlandtagssitzung am Donnerstag beschlossen werden soll, diene dafür als gesetzliche Basis, hieß es am Sonntag per Aussendung. Die Kommunen sollen rückwirkend per 1. Jänner 2021 selbst entscheiden können, ob sie die Neuregelung umsetzen.

"Das ist eine Frage des Respektes und der Wertschätzung gegenüber Arbeitskräften, die einen wertvollen Beitrag zur Lebensqualität in den Gemeinden leisten - auch und gerade während der Covid19-Krise", teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) per Aussendung mit. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei die Ausweitung des Mindestlohns wichtig, um die Kaufkraft und regionale Wirtschaft anzukurbeln. Doskozil ging davon aus, dass "kein Bürgermeister und keine Gemeinderatsmehrheit leichtfertig eigenen Mitarbeitern eine faire Entlohnung verweigern wird".