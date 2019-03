Mehr als 13.000 Gemeinden in ganz Europa haben sich in einer ersten Ausschreibung für die Förderung beworben.

Das Burgenland werde mit 17 von insgesamt 134 österreichischen Gemeinden überdurchschnittlich gefördert, betonte Landesrat Christian Illedits (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung. Der Landessüden würde dabei am stärksten profitieren. 180.000 der 255.000 Euro für das Burgenland gehen an die südlichen Bezirke, so Illedits.

Eine zweite Ausschreibungsrunde soll noch im Jahr 2019 folgen. Bis zum Jahr 2020 sollen europaweit durch "WiFi4EU" 120 Millionen Euro in den Ausbau der lokalen digitalen Infrastruktur fließen.