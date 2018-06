Ziel war es, Senioren mobiler zu machen. Mittlerweile sind 89 Gemeinden an dem Projekt beteiligt, teilten die Verantwortlichen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt mit.

Konkret kann etwa eine 63-jährige Burgenländern bei ihrer Gemeinde - sofern diese an der Aktion beteiligt ist - einen "60plusScheck" im Wert von fünf Euro abholen. Durch den Gemeindestempel wird dieser dann quasi aktiviert. Erst wenn die Frau mit einem burgenländischen Taxiunternehmen eine Fahrt unternimmt, wird der Scheck verrechnet und kostet dann für die 63-Jährige nur 2,50 Euro. Die übrige Abrechnung erfolgt zwischen Taxiunternehmen und Gemeinden.

"Wir unterstützen diese Aktion, weil uns die Mobilität und Verkehrssicherheit unserer älteren Menschen sehr viel wert ist. Mobilität wird für die Menschen immer wichtiger. Vor allem in ländlichen Regionen bedarf es daher neuer, innovativer Ideen, um die Mobilität zu erhöhen", sagte Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ). Laut Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) sind im Burgenland mehr als 82.000 Menschen älter als 60 Jahre und entsprechen somit rund 28 Prozent der burgenländischen Gesamtbevölkerung.