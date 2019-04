Dieses Zusatzangebot zur ärztlichen Versorgung in Randzeiten habe sich bewährt und werde gut angenommen, sagt Hans Peter Doskozil in seiner Funktion als Gesundheitsreferent mit Verweis auf eine Auswertung der ersten zwölf Monate: „Über 9.300 Menschen haben in diesem Jahr die Akutordinationen besucht. Dazu kommen rund 2.000 Einsätze der mobilen Visitenärzte, die parallel dazu Hausbesuche absolvieren. Alle beteiligten Partner arbeiten hervorragend zusammen - und die Rückmeldungen zeigen auch, dass die Patientenzufriedenheit hoch ist.“

„Die Akutordinationen sind Teil eines Maßnahmenpaketes, mit dem das Burgenland im Wettbewerb um angehende Hausärzte bestehen kann. Unser Hauptanliegen ist, dass es auch in Zukunft eine möglichst flächendeckende hausärztliche Versorgung gibt“, betont der Landeshauptmann.

Der Direktor der Burgenländischen Gebietskrankenkasse, Christian Moder, teilt diese Einschätzung: „Durch die Akutordinationen fällt der bisherige Druck auf die Ärzte, praktisch rund um die Uhr verfügbar zu sein, weg. Der Beruf des Hausarztes wird dadurch wieder attraktiver. Im Bezirk Neusiedl konnten wir aufgrund der Neuregelung bereits eine offene Planstelle nachbesetzen.“

Nach erfolgreichem Probebetrieb im Krankenhaus Oberwart wurden die Akutordinationen Anfang April 2018 flächendeckend im Burgenland ausgerollt. Akutordinationen wurden in den fünf Bezirken mit Spitalstandort eingerichtet, wo von Montag bis Freitag von jeweils 17 bis 22 Uhr im jeweiligen Krankenhaus ein Allgemeinmediziner zur Verfügung steht und daneben ein Visitenarzt Außendienste absolviert.

Bgld. Landesmedienservice Akutordination in Mattersburg, ebenfalls im April 2018

Zusätzlich wurden in den Rot-Kreuz-Bezirksstellen Mattersburg und Jennersdorf Akutordinationen eingerichtet, wo jeweils ein Visitenarzt und ein Rettungssanitäter Dienst verrichten; zur Verstärkung im Bezirk Neusiedl ist der Visitenarzt mit einem Rettungssanitäter in der Unfallambulanz Frauenkirchen stationiert. Generell sollen die Akutordinationen auch zur Entlastung der Spitalsambulanzen beitragen.



„Dieses Modell funktioniert deshalb so gut, weil Gebietskrankenkasse, Ärztekammer, Spitäler und Rettungsorganisationen konstruktiv mit dem Land zusammenarbeiten und von der Sinnhaftigkeit dieses neuen Ansatzes überzeugt sind“, betont Doskozil.

Ihm sei es von Anfang an ein Anliegen gewesen, Akutordinationen in allen sieben Bezirken zu installieren, so der Landeshauptmann: „In einem Flächenbundesland wie dem Burgenland ist es entscheidend, dass unser Gesundheitsangebot neben hoher Qualität auch eine möglichst große Patientennähe ermöglicht. Dieses Grundprinzip steht auch hinter dem jüngst realisierten Ausbau unseres MR-Angebotes in den Spitälern.“

Was die Absicherung des Landarztberufes anbelangt, setze das Land auf mehrere Maßnahmen, ergänzt Doskozil: „Mit Förderungen für Arztpraxen sowie Stipendien für Medizinstudenten und Turnusärzte bieten wir ein umfassendes Paket an, um das Burgenland für angehende Hausärzte attraktiv zu machen.“