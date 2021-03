Preise für Wälder: Rund 1 bis 2 Euro pro Quadratmeter .

Für einen Quadratmeter Wald bezahlt man in Österreich rund ein bis zwei Euro pro Quadratmeter. Am günstigsten ist es im Burgenland, am teuersten in Salzburg, hat die Onlineplattform willhaben.at ausgerechnet.