Mit 1. September hat Christian Werfring im Unternehmen die Stelle des Leiters Operation übernommen. Er soll künftig das operative Geschäft des neuen Standorts leiten. In den vergangenen zehn Jahren wurden am Standort Hochstraß laut Aussendung mehr als 50 Mio. Euro in die räumliche Erweiterung, die Automatisierung von Produktionsprozessen, neue Technologien und Maschinen investiert. Im Vorjahr wurde dort das neue Logistikzentrum mit der Erweiterung für den Bereich Forschung und Entwicklung eröffnet.

Die im Bereich Electronic Engineering & Manufacturing Service tätige BECOM Gruppe umfasst nach Unternehmensangaben zehn Gesellschaften mit sechs verschiedenen Standorten in Europa, Asien und Amerika. In der Firmenzentrale in Hochstraß sind über 300 Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt verfügt die Unternehmensgruppe über mehr als 500 Mitarbeiter. Ihren Gesamtumsatz von an die 100 Mio. Euro erzielt BECOM Electronics in den Bereichen Automobilindustrie, Medizintechnik und Industrieelektronik.