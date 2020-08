Im Juli wurden insgesamt 1.635 Bonustickets in 150 Betrieben eingelöst, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Noch bis 30. September 2020 gibt es mit dem Ticket für alle Erwachsenen und Jugendlichen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz im Burgenland, die den vollen Unterkunftspreis bezahlen, für einen Aufenthalt von mindestens drei Nächten in einem teilnehmenden burgenländischen Beherbergungsbetrieb einen Rabatt von 75 Euro pro Person. Die Auszahlung an die Betriebe, denen dieser Betrag rückerstattet wird, beträgt für Juli insgesamt mehr als 120.000 Euro.

Die tolle Resonanz auf das Bonusticket habe die Erwartungen noch übertroffen. "Nach den coronabedingten Einbrüchen in der Vorsaison und der ungewissen Aussicht für den Sommer ist das ein höchst erfreuliches Ergebnis und ein positives Signal für unsere Beherbergungsbetriebe und den weiteren Verlauf des Tourismusjahrs", stellte der Landeshauptmann fest.