Interview mit Stephan Sharma: „Bald produzieren wir unser eigenes Gas“

BVZ: Die Situation ist derzeit für die Kundinnen und Kunden eine schwere, aber auch für die Energiewirtschaft. Wie geht es der Burgenland Energie?

Stephan Sharma: Wir befinden uns in einer Situation, die es so noch nie gegeben hat, nicht einmal in den 1970er-Jahren während der Ölkrise. Was wir jetzt erleben, ist deutlich schärfer, weil die Preise auf Rekordniveau explodiert sind, mit Verzehnfachungen bei Strom und Gas. Als Unternehmen haben wir vor zwei Jahren mit meinem Start eine vollkommene Strategie-Änderung eingeleitet. Das war, wie sich jetzt in der Krise zeigt, absolut notwendig. Und das verschafft uns zumindest auch wirtschaftliche Stabilität.

Wie äußert sich das – und welche konkreten Maßnahmen sind noch nötig?

Sharma: Wir haben Maßnahmen eingeleitet, die uns auch die nachhaltige Profitabilität sichern sollen. Das bedeutet, dass wir unseren Anteil an der Eigenerzeugung massiv erhöhen werden, da wir nach wie vor 50 Prozent unserer Energiemengen importieren. Mit mehr Eigenproduktion sind wir unabhängiger von den internationalen Entwicklungen. Was mir dabei besonders wichtig ist: Versorgungssicherheit steht bei der Burgenland Energie an erster Stelle. Auch in der Krise darf es bei niemandem kalt oder finster werden. Wir sehen uns auch über die Zeit der Krise hinaus als stabilen Partner.

Bis jetzt wurde uns immer erzählt, dass wir im Burgenland 150 Prozent des Stroms selbst produzieren. In Wirklichkeit werden 50 Prozent zugekauft. Wie passt das zusammen?

Sharma: Es hat immer wieder geheißen, wir hätten im Burgenland mit 150 Prozent aus Eigenerzeugung mehr Strom als Bedarf. Das stimmt so nicht: Wir importieren 50 Prozent unseres Energiebedarfs. Lassen Sie mich das erklären: Wir müssen in jeder Sekunde, in jeder Stunde des Jahres Energie bereitstellen, also 8.760 Stunden im Jahr. Wind produziert im Burgenland im Durchschnitt 2.500 Stunden Energie. In diesen 2.500 Stunden gibt es Phasen, in denen wir deutlich mehr produzieren.

Wenn viel Wind weht und die Sonne scheint, ist der Strompreis aber am niedrigsten. Wir müssen genau dann zukaufen, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint – dann ist es am teuersten. Hinzu kommt, dass nur rund 40 Prozent der Windräder im Land im Besitz der Burgenland Energie sind und 60 Prozent im Besitz Privater. Zusätzlich brauchen wir zum Heizen Gas und Öl, das haben wir im Burgenland nicht. In der Vergangenheit hat Österreich rund 80 Prozent seines Erdgases aus Russland importiert, jetzt kommen nur mehr knapp 20 Prozent an. Das zeigt die aktuelle Abhängigkeit vom Ausland und von fossilen Energieträgern.

Im Vorjahr wurde der Preis nicht angehoben, mit Jahresbeginn dann doch und ab April ist wieder ein Fixpreis machbar. Wie ist das möglich?

Sharma: Wir beschaffen im Wesentlichen linear und meistens für ein Jahr oder etwas mehr im Voraus. Nachdem wir bis zum Jahr 2024 noch nicht alles beschafft und im Jänner die etwas rückläufige Preisentwicklung gesehen haben, haben wir erkannt, dass wir für ein Jahr bis zum April 2024 vorzeitig absichern und den Kunden Planungssicherheit geben können. Und das auf einem Niveau, das in etwa 40 Prozent unter dem Standardtarif liegt.

Ich sage auch dazu: Wir wissen nicht, wo die Strom- oder Gaspreise morgen liegen werden. Aber ich denke, wir wissen schon, dass diese Krise noch nicht zu Ende ist, und dass der kommende Winter ein herausfordernder sein wird, weil wir weniger Gas aus Russland bekommen. Vor diesem Hintergrund kann jeder selbst entscheiden und sich mit dem Angebot zumindest über die ganze nächste Heizperiode einen stabilen Preis sichern.

Die Übergewinnsteuer des Bundes wird auch seitens des Landes kritisiert. Könnte man nicht einfach sagen: Man hebt die Preise nicht an und hat damit weniger Gewinn und auch weniger Steuer abzuführen?

Sharma: Genau das haben wir ja im letzten Jahr gemacht, deshalb ist es zu keiner Preiserhöhung gekommen. Da haben wir die Gewinne, die wir hart erarbeitet hatten, eingesetzt, um die Endkunden-Preise auf einem niedrigen Niveau stabil halten zu können. Für uns hat sich die rechtliche Situation mit 1. Jänner durch neue gesetzliche Bestimmungen verändert, da unsere Gewinne vom Bund abgeschöpft werden. Man kann aber sicher sein, dass wir jede Situation nutzen, um alle Kundengruppen bestmöglich zu entlasten.

Wie soll es nach dem Fixpreis im April 2024 weitergehen?

Sharma: Der Fixpreis verschafft uns zwölf Monate Luft, bekämpft aber nur das Symptom der Teuerung. Deshalb sage ich immer: Es gibt nur einen Weg da raus – wir müssen das Burgenland Preis- und Energie-unabhängig machen. Das schaffen wir nur, wenn wir noch stärker auf unsere eigenen Ressourcen setzen. Da haben wir erst den halben Weg geschafft, und die zweite Hälfte müssen wir noch gemeinsam gehen.

Ein Durchbruch passiert aber erst, wenn das Speichersystem funktioniert. Das heißt: Zunächst sollen Wind und Photovoltaik ausgebaut werden, dann soll der Speicher folgen? Sharma: Das trifft es sehr gut. Wir haben bei der Windkraft sicher noch Potenzial. Als Bundesland mit den meisten Sonnenstunden ist die Photovoltaik ebenfalls wesentlich. Mit der Kombination Wind und Sonne schaffen wir in etwa 4.000 Erzeugungsstunden von den jährlich benötigten 8.760 Stunden.

2022 haben wir mit den PV-Innovationen einen Meilenstein gesetzt, auf den noch unsere Kinder und Enkel zurückblicken, so wie wir jetzt auf die Windräder. Wichtiger Teil der Gesamtstrategie ist zugleich die Speicherung. Hier wollen wir einen Weg gehen, der weltweit einzigartig ist. Wir wollen nicht wie Elon Musk auf die Technologie Lithium-Ionen-Batterien setzen, wo man von der Energie- in die Technologie-Abhängigkeit schlittern würde, sondern mit „cmblu“ in Richtung organischer Speicher gehen. Noch im Frühjahr soll so ein organischer Speicher bei einer großen Photovoltaik-Anlage mitinstalliert werden.

Wie stehen die Chancen, dass die Speicherlösung in den richtig großen Einheiten klappt? Im Prinzip wartet ja die ganze Welt auf diese Technologie.

Sharma: Ich bin ein Grund-Optimist, und wir werden zeigen, dass es möglich ist. Der organische Speicher ist wirklich eine Weltneuheit und in diesem großen Maßstab noch nicht erprobt. Wir beginnen jetzt mit kleinen Einheiten und werden sie immer mehr zu großen Einheiten zusammenschalten. Und neben Wind, Photovoltaik und Speicher, ist das Thema Wasserstoff, also CO2-freies grünes Gas, der vierte Schritt zur Energie-Unabhängigkeit. In Nickelsdorf und Zurndorf werden wir dazu das mit Abstand größte Wasserstoff-Projekt Österreichs errichten. Auch da sind wir im Burgenland Vorreiter.

Kann man also sagen, die Gas-Haushalte sollen nicht zu früh den Hahn abdrehen und noch aufs grüne Gas warten?

Sharma: Nein. Wir werden eine Kombination aus vielen erneuerbaren Wärmetechnologien – von der Wärmepumpe bis zum grünen Gas – benötigen und einsetzen. Auf lange Sicht wollen wir aber auch beim Gas unabhängig sein. Wichtig ist, dass wir diese Projekte direkt zu den Menschen bringen. Beim Strom wird es im Fall des „Sonnenabos“ bald so weit sein. Damit gehört der Strom aus dieser Anlage zuerst den Menschen in der Gemeinde und wird über die Energiegemeinschaft zum Fixpreis geliefert, mit einem Preis, der für Jahrzehnte gilt.

Ist es das Ziel, dass das einmal jedem Burgenländer und jeder Burgenländerin zur Verfügung steht?

Sharma: Ja, jeder soll künftig seinen Strom und seine Wärme bei sich zu Hause oder in der Gemeinde selbst produzieren. Dazu bieten wir das Zuhause-Paket und das Gemeinde-Paket an und haben den Aufruf gestartet, sich für regionale Projekte zu melden. Wir sprechen dann mit der jeweiligen Gemeinde und errichtet eine zentrale PV-Anlage, Speicher und Wärmeanlage in einer erneuerbaren Energiegemeinschaft. Für eine Energiewende braucht es diesen Schulterschluss.

Viele Menschen sind aber auch überfordert oder müssen auf ihre eigene Wärmepumpe oder Photovoltaik-Anlage warten …

Sharma: Wir wollen es den Menschen, dort wo wir es können, einfach machen. So ist das Angebot „Pumpen-Peter“ entstanden, mit Umstieg, Installation und Garantie aus einer Hand. Mit dem Andrang und den tausenden Anfragen, die dafür qualifiziert sind, haben wir nicht gerechnet.

Aber ich bin überzeugt, dass wir das bis zum nächsten Winter schaffen. Mein Anspruch sind 100 Prozent. Bei der Photovoltaik haben wir gesehen, dass wir allein mit burgenländischen Partnern schnell an die Grenzen stoßen. Wir gehen daher bald einen nächsten Schritt und werden zusätzliches Personal ausbilden. Da geht es um tausende Arbeitsplätze, wir werden mit dem Land eine Bildungs- und Arbeits-Offensive anstoßen.

Beschleunigt die Krise den Energie-Umstieg?

Sharma: Da sind alle zusammen gefragt, wir müssen das Tempo noch erhöhen. Wir geben unseren Kindern ja durch die Krisen schon einen gewaltigen Schuldenrucksack mit und zerstören das Klima mit fossilen Brennstoffen. Und deshalb ist das auch unsere gemeinsame Aufgabe, Lösungen zu finden und sich nicht zurückzulehnen und zu warten. Man kann sagen, wir bauen die gesamte Energie-Infrastruktur um. Wir haben alle Ressourcen. Das große Ziel, bis 2030 Energie- und Preis-unabhängig zu werden, ist aus meiner Sicht realistisch erreichbar.