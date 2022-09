Wenn der Energiemarkt versagt

Werbung

Vor zwei Wochen, als in Wien das Geld bereits knapp wurde, beruhigte Burgenland Energie (BE)-Geschäftsführer Stephan Sharma noch: „Wir werden die Bilanz erreichen – mehr aber auch nicht.“

Die Prognose steht, betont die BE gegenüber der BVZ erneut. Aber: Bei einem Preisanstieg am Energie-Großmarkt von 200 auf 1.300 Euro pro Megawattstunde in nur sechs Wochen, sei die Politik gefragt, betont man in der BE: „Der Markt funktioniert aufgrund der Kriegssituation und der Dürre nicht mehr. Es braucht hier einen temporären Eingriff in den europäischen Energiemarkt, um die Preise zu begrenzen, damit die Inflation zu dämpfen und Wirtschaft am Laufen zu halten.“

Das kann über die Abschaffung des „Merit Order“-Prinzips (das teuerste Produkt – derzeit ist das Gas – bestimmt den Gesamtpreis) erfolgen. Oder indem man nur noch Energieunternehmen an der Energiebörse handeln lässt und spekulative Geschäfte von Fonds und Banken ausschließt.

Steigen auch unsere Preise ins Unermessliche?

Die BE betont nur zwei Drittel des Landesenergiebedarfs zukaufen zu müssen – ein besserer Wert als in fast allen anderen Bundesländern. Daher habe man die vorgezogene Preisanpassung, anders als in NÖ und Wien, nicht mitmachen müssen. Von den Geschäftsbedingungen her hat die BE die Möglichkeit, mit Jahresende anzupassen. Ob und wie hoch angepasst wird, ist in einer Zeit, in der sich Energiemarktpreise im Stundentakt verdoppeln oder halbieren nicht vorhersehbar.

Einblicke ins Zahlenwerk der BE fordert die FPÖ aber jetzt bereits von der Landesregierung, Landesparteiobmann Alexander Petschnig will so Spekulationsgeschäfte ausschließen. Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner sprach sich dafür aus, einen „Energiepreisdeckel“ für die burgenländischen Gemeinden einzuführen. Die Gemeinden würden „sparen, wo es geht, aber es braucht noch mehr“.