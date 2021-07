LH und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil und Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus, stellten heute, Dienstag, die neuen Geschäftsführer der regionalen Tourismusverbände der Öffentlichkeit vor. Mag. Patrik Hierner (47) wird neuer Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland, Brigitta Pelzer (55) übernimmt die Geschäftsführung des Tourismusverbandes Mittelburgenland-Rosalia und Martin Ochsenhofer (59) übernimmt die Leitung des Tourismusverbandes Südburgenland. LH Doskozil begrüßt die drei Geschäftsführer: „Ich bin wirklich sehr froh darüber, dass wir drei ausgewiesene Tourismus-Experten für diese verantwortungsvollen Aufgaben gewinnen konnten. Die Geschäftsführerin und die beiden Geschäftsführer werden gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern sowie mit Unterstützung von Burgenland Tourismus und dem Land die erfolgreiche Entwicklung des Tourismus im Burgenland fortsetzen und weiter beschleunigen“.

Mit dem neuen Tourismusgesetz werden die Kräfte gebündelt und die Strukturen modernisiert. Dazu Doskozil: „So machen wir den burgenländischen Tourismus zukunftsfit. Gemeinsam mit der neuen Geschäftsführerin und den beiden Geschäftsführern der regionalen Tourismusverbände werden wir das Burgenland künftig noch besser vermarkten“. Mit wirkungsvollen Maßnahmen wie dem Bonusticket und der Corona-Kasko werde man seitens des Landes einen wichtigen Teil zum Erfolg des burgenländischen Tourismus beitragen, erklärte der Landeshauptmann weiter. Mit der Bestellung der drei Geschäftsführer der regionalen Tourismusverbände wurde die Neuordnung der regionalen Tourismusverbände abgeschlossen. Durch die Reduktion von 15 auf drei Einheiten wurden dynamischere und schlankere Strukturen geschaffen, die effizienteren Mitteleinsatz und vor allem kürzere Kommunikations- und Entscheidungswege sicherstellen.



Nach Inkrafttreten des neuen Tourismusgesetzes wurden die Positionen für die Geschäftsführung der drei regionalen Verbände ausgeschrieben. Mit Arthur Hunt wurde ein professioneller Berater engagiert, der nach einem Assessment Center die Vorauswahl traf, zwei bis drei Kandidatinnen und Kandidaten wurden zu einem persönlichen Hearing beim Vorstand, der sich aus fünf Mitgliedern der Vollversammlung und den Geschäftsführer der Burgenland Tourismus GmbH als Vorsitzenden zusammensetzt, eingeladen. Die Vorstände der Tourismusverbände haben folgende Personen zu neuen Geschäftsführern bestellt:



Nordburgenland: Mag. Patrik Hierner (47)

Patrik Hierner hat schon in seinem Studium einen Schwerpunkt auf Regionalentwicklung und Tourismus gelegt und war zuletzt 10 Jahre lang als Tourismus-Unternehmer mit eigener Reisebüro-Konzession für Marken wie Ruefa und Ö1 und davor erfolgreich als Präsentator, Produktmanager und Autor tätig. Hierner stammt aus Neumarkt an der Ybbs. Arbeitsbeginn ist der 13. Juli 2021.



Mittelburgenland-Rosalia: Brigitta Pelzer (55)

Brigitta Pelzer weist über 30 Jahre Erfahrung im Tourismus auf und ist seit 2010 für die RIU Hotels tätig, sie wechselt aus ihrer Position als Business Development Director für Deutschland, Schweiz, Polen und Österreich ins Mittelburgenland. Brigitta Pelzer stammt aus Oberloisdorf. Arbeitsbeginn ist der 16. August 2021.



Südburgenland: Martin Ochsenhofer (59)

Mit Martin Ochsenhofer übernimmt der vormalige Obmann des Tourismusverbandes Region Oberwart-Güssing nun die Geschäftsführung. Martin Ochsenhofer kennt die touristischen Aspekte der Region wie kaum ein anderer und hat in den vergangenen 20 Jahren den Incoming-Bereich im Südburgenland und das Thema E-Bike maßgeblich geprägt. Martin Ochsenhofer lebt in Oberwart. Ochsenhofer ist seit 1. Juli in der neuen Funktion tätig.