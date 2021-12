Hauskauf mit Wohnrecht: Frisches Geld für ältere Semester

Wo das Modell der Leibrente früher einen spekulativen Beigeschmack hatte, zielt man mit der Verrentung verstärkt auf eine „Win-Win-Situation“. Und so funktioniert‘s: Seniorinnen und Senioren verkaufen ihr lastenfreies Haus oder ihre Wohnung, erhalten dafür eine Ablösesumme sowie das Wohnrecht.

Natürlich spielt das Ableben der Verkäufer nach wie vor eine Rolle in diesem Geschäft – aber es wird schon Jahre im Voraus abgewickelt. Wohl auch deshalb erfuhr das aus Frankreich kommende Modell zuletzt etwa in Deutschland ein großes Revival. Experte Richard Fetscher, der für das Immobilien-Unternehmen „Deaurea“ in der Ostregion unterwegs ist, geht im Burgenland von einigen hundert Liegenschaften und Wohnungen aus, die infrage kämen. Zielgruppe seien Menschen ab 70, die ihre Finanzen aufbessern oder regeln wollen.

„Wir sind für viele eigentlich Problemlöser“, sagt Fetscher. Gemeint ist damit das kinderlose Ehepaar, das seine Pension genießen will, ebenso wie eine frühzeitige „Auszahlung“ des Erbes an die Kinder.

Zwei Dinge seien grundlegend: Offen an das Thema heranzugehen und die rechtliche Absicherung des Wohnrechts, die in jedem Fall gegeben sei. Interesse bestehe auch im Burgenland, meint der Experte, wobei das Modell hierzulande erst langsam Fahrt aufnimmt.