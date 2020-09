"Unsere These ist: Der Mindestlohn in dieser Höhe vernichtet Arbeitsplätze", sagte Christoph Blum, Industrie-Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Burgenland, am Donnerstag in Eisenstadt. Anders als Landesbetriebe sei die burgenländische Industrie stark exportorientiert.

"Wir stehen im internationalen Wettbewerb", so Blum. In seinem Betrieb - Trafomodern in Hornstein - exportiere man im Moment über 70 Prozent des Umsatzes ins Ausland. "Wenn wir die Ware hier im Inland nicht mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen herstellen können, weil uns die Personalkosten erschlagen, dann müssen wir das eben notfalls woanders tun", stellte Blum fest. "Aus diesem Grund sind wir klar dagegen, dass wir mit landeseigenen Stellen in einen Gehaltswettbewerb treten. Das lehnen wir ab, das wollen wir nicht."

Gollubics Spartenobmann Christoph Blum und Spartenobmann-Stv. Manfred Gerger (v.l.)

Um mehr netto vom brutto zu erreichen, schlage die Industrie vor, die Steuer- und die Abgabenquote entsprechend zu senken und Anreize für Vollarbeitsplätze zu schaffen. Darüber hinaus sollte man die Gehaltsfestsetzung "in den bewährten Händen der Kollektivvertragspartner" belassen. Dies sei in den vergangenen Jahren nicht ganz reibungslos verlaufen, aber doch besser, als wenn das Land irgendwelche Mindestlöhne festlege, meinte Blum.

Gegen Eingriffe der Politik ins Lohn- und Gehaltsgefüge

Das Thema Mindestlohn beschäftige die Industrie sehr massiv, bestätigte der stellvertretende Spartenobmann Manfred Gerger, Präsident der Industriellenvereinigung Burgenland. Würde man einen Mindestlohn einführen, bedeute das für die Industrie 20 Prozent an Lohnsteigerung. Verglichen mit dem Einstiegsgehalt eines HTL-Absolventen, der seine ersten Gehversuche im Unternehmen mache, liege dieses ähnlich wie derzeit der Bruttolohn eines Beschäftigten an einer Fertigungslinie, so Gerger.

Dann stelle sich schon die Frage beim HTL-Absolventen: "Was habe ich eigentlich an Ausbildung jetzt fünf Jahre lang gemacht?" - um nachher das gleiche Gehalt zu erhalten wie jemand, der angelernt an einer Fertigungslinie arbeite. Es könne nicht sein, dass vonseiten der Politik versucht werde, ins Lohn- und Gehaltsgefüge einzugreifen. Eigentlich sollte die Aufgabe sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit auch in weiterer Folge jene, die Tarifverhandlungen in Vergangenheit geführt haben, diese auch weiterhin in der Form machen können, meinte Gerger.

Die Industriebetriebe würden sich bereits auf eine steigende Zahl an Mitarbeitern im Homeoffice vorbereiten, indem Einrichtungen wie VPN-Zugänge in den Betrieben geschaffen werden. Wenn die Wirtschaft dies bereitstelle, müsse auf der anderen Seite die Infrastruktur bereitgestellt werden, so Gerger. Das sei eine Aufgabe, die die Landespolitik unterstützen müsse.

Nachholbedarf bei Breitbandausbau und Glasfasernetz

Einer Umfrage zufolge seien 67 Prozent der Industriebetriebe im Südburgenland mit dem Ausbau und der Performance des Breitbandnetzes sowie der Internetzugänge nicht zufrieden. Vor allem in den Bezirken Güssing und Jennersdorf sei hinsichtlich Breitbandausbau und Glasfasernetz bei weitem nicht das vorzufinden, was die Industrie brauche.

Was die Verkehrsinfrastruktur betreffe, gelte es aus Sicht der Industriebetriebe, einzelne Lücken - etwa durch den Ausbau der A3 im Bezirk Eisenstadt-Umgebung bis zur Staatsgrenze - zu schließen. Positiv bewertet wurde der Bau der Fürstenfelder Schnellstraße (S7).

Eine Blitzumfrage unter 19 Industrieunternehmen zeige, dass 90 Prozent an den Lehrlingszahlen vor Corona festhalten. Diese Betriebe würden zusammen rund 50 Lehrlinge aufnehmen, davon seien 35 Stellen nicht besetzt, berichtete Gerger. Ein Ziel seitens der Industrie sei es, auch in die überbetrieblichen Ausbildungsstätten zu gehen und damit verbunden, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, so rasch wie möglich in den Arbeitsprozess und damit auch in die Industrieunternehmen einzusteigen.